YouTube test QR-codes voor kanalen en AI-samenvattingen van livechats

YouTube test twee nieuwe functies. Het wordt onder meer mogelijk om YouTube-kanalen te delen via QR-codes. Ook kunnen gebruikers chatgesprekken van livestreams met AI laten samenvatten.

Bovenaan livechats wordt er een banner toegevoegd met een samenvatting van recente gesprekken. Die verschijnt automatisch als gebruikers een nieuwe stream openen. Hierdoor moet het volgens YouTube makkelijker zijn voor nieuwe kijkers om snel te begrijpen waar de chat over gaat. Het videoplatform laat weten dat deze functie momenteel wordt getest onder een 'kleine groep' gebruikers die Engelstalige livestreams kijkt met een 'superactieve' livechat.

YouTube werkt verder aan QR-codes voor kanalen. Videomakers kunnen in de mobiele app op het tabblad Jij kiezen voor de optie Kanaal delen en vervolgens een QR-code laten genereren. Die komt dan bij het kanaal te staan. Kijkers kunnen die code op het kanaal van de maker vinden en met anderen delen. Deze functie is momenteel alleen beschikbaar voor een klein aantal videomakers. Het is onduidelijk wanneer beide functies algemeen beschikbaar komen.