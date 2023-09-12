Google onthult 'creatieve begeleiding' met AI voor adverteerders op YouTube

Google heeft een nieuwe AI-tool aangekondigd voor videoadvertenties op YouTube, waarmee adverteerders 'creatieve begeleiding' kunnen krijgen bij de invulling van videoadvertenties. De functionaliteit is vanaf 2024 beschikbaar voor alle adverteerders.

Adverteerders kunnen via de tabbladen Recommendations en Video Analytics van Google Ads vragen om feedback op hun videoadvertentie. Volgens Google kan de komende AI-functionaliteit vervolgens analyseren of de video voldoet aan de aanbevolen eigenschappen. Zo moet het merklogo altijd in de eerste vijf seconden goed zichtbaar zijn, moet de video een voice-over gebruiken en moet de video een bepaalde lengte hebben, afhankelijk van het doel van de adverteerder.

Verder verwijst Google naar een gegenereerde voice-over voor video's die dat nog niet hebben. Deze komende functie is in vijftien talen beschikbaar en werkt op basis van het text-to-speechprincipe. Ook deze optie moet vanaf 2024 voor alle adverteerders op YouTube beschikbaar gesteld worden. Vooralsnog werkt deze functie niet in het Nederlands.

Google AI YouTube

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 12-09-2023 15:03 28

12-09-2023 • 15:03

28

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Reacties (28)

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SinergyX 12 september 2023 15:11
Hmm. gaat kwebbelkop dan toch gelijk krijgen? Ja, die heeft z'n hele legacy ter grabbel gegooit door 'alles AI' te gaan maken, maar als je er over nadenkt.. ik denk dat het zeker mogelijk is straks een heel youtube kanaal te vullen met 'entertainment' puur en alleen door AI.
kozue
@SinergyX12 september 2023 21:01
"Straks"? Zou me niks verbazen als dat allang al bestaat. Ik ken die kwebbelkop niet (en denk ook niet dat ik er in geinteresseerd zou zijn, dus hoef je niet uit te leggen of te linken), maar sites als bv deze hebben geen "echte" content. Die worden gevuld door bots die honderden artikelen per dag plaatsen. Dit is waar het internet naar toe gaat. Over een jaar is er al misschien niks interessants meer te vinden. Alleen nog maar bots die suffe artikelen vol onwaarheden uitpoepen.
SinergyX @kozue12 september 2023 22:38
Een tekst schrijven en op een website knallen, beetje API en chatGPT en je bent klaar. Youtube is iets ander kaliber, buiten dat het ook video moet zijn, moet het ook mensen aantrekken, laten kijken, zelfs subs binnen halen en dat zonder enige 'handeling' van een mens, slechts een AI en wat parameters.
kozue
@SinergyX13 september 2023 09:35
Blijkbaar is dat minder moeilijk dan jij denkt. Als ze al reclames kunnen laten beoordelen met AI, kunnen ze binnenkort ook wel reclames *maken* met AI, en laten die nou juist per definitie bedoeld zijn om de aandacht te trekken en mensen te laten klikken.
MrMonkE @SinergyX13 september 2023 10:32
YT'rs die juist alles doen om aandacht te trekken irriteren mij mateloos.
Allemaal van die engagement truukjes. Maar dat gaat die AI natuurlijk ook doen :`(
Forte @SinergyX12 september 2023 15:41
Vullen zal het probleem niet zo zijn, maar als er straks zoveel van die kanalen zijn met zulk gegenereerde content zal Youtube op den duur denk ik veel bezoekers verliezen die wel op zoek zijn naar "echte" content. Of wellicht komt er dan een smaak op het huidige algoritme dat "echte" content naar boven duwt. De overgangsperiode zal even kut zijn, maar ik ben wel overtuigd dat er uiteindelijk wel weer een evenwicht ontstaat.
Kadardar @SinergyX12 september 2023 15:44
Er zijn nu al livestream 24/7 AI met skits. Niet perse hoogwaardige kwaliteit zoals een show dat vloeiend in elkaar overloopt. Maar ook dat zal over de tijd verbeteren vermoed ik.
SinergyX @Kadardar12 september 2023 16:41
Die compilations vind ik ook niet bijzonder, zijn doel was zelfs de content zelf volledig AI te zijn gemaakt, tekst, style, inhoud, zelfs 'lets play' waar de AI zelf gaat spelen.
Kadardar @SinergyX13 september 2023 09:46
Ah op die manier.

In theorie, alles even los gezien, kan je een AI in trainen die er ook nog eens goed in is. Maar alles bij elkaar. I dunno of dat een plezierige ervaring is
Stoelpoot @Kadardar12 september 2023 17:12
Ik denk dat wanneer die kwaliteit verbeterd, de waarde van die kanalen juist daalt. Het leuke aan die kanalen is nu juist de novelty van een AI zien proberen een goede samenhangende skit te maken (en vooral, het zien van de gefaalde pogingen).
JurGor @SinergyX12 september 2023 16:32
Veel van wat je nu op YouTube/TikTok ziet is op zijn minst geïnspireerd door eerdere content. Variaties op een thema, mengvormen van content, eigenlijk heel veel dingen die een AI ook best kan. En laat de hoeveelheid views dan maar bepalen wat "het meest succesvol" is.

Mensen zijn met variaties op een bekend thema echt heel lang zoet te houden, genoeg mediavoorbeelden te over.
Oon @SinergyX12 september 2023 16:51
Ik denk dat de aanpak van Kwebbelkop voorlopig nog niet succesvol gaat zijn, dat is gewoon keihard geld grabbelen zonder enige eigen moeite. De gameplay clips die hij gebruikt zijn ook gewoon door iemand die het goedkoop doet opgenomen, dus er is geen persoonlijkheid meer over.

Maar een mix van AI en eigen content gaat misschien wel een keer werken, alleen ook dat nog heel lang niet voor games. Kan me niet voorstellen dat bijv. Rocket League of R6: Siege leuk is om naar te kijken als het door een bot gespeeld en ingesproken wordt..
natural colour @SinergyX12 september 2023 17:12
Die Ai Youtube kanalen moeten toch ergens die in elkaar geknutselde content vandaan moet halen...van elkaar?
Wilfred86 @SinergyX13 september 2023 12:26
Op Reddit bestaan er bij populaire subreddits al vermoedens dat veel - met name rage bait posts - door een AI zijn gegenereerd. Ik zit weer even op mijn preekstoel nu, maar denk echt dat sociale media het roken van de 21e eeuw wordt. Dat de focus van mensen zodanig diffuus wordt dat “moeilijke” boeken of lange projecten gewoon niet meer te doen zijn.
Tintel
12 september 2023 15:10
En daar gaan we, op weg naar advertenties gemaakt door een AI. De vervolgstap die ik graag wil is een AI die alle advertenties / sponsored messages weet te onderdrukken... :9 }>
watercoolertje
@Tintel12 september 2023 15:30
Niks of niemand houdt je tegen dat te maken toch? Gat in de markt!
InsanelyHack @watercoolertje12 september 2023 16:05
Dat is natuurlijk een beetje onzin. Techbedrijven zoals Google (Youtube), X, Meta enz bouwen hun hele platform dicht en door de sandboxed apps op mobile devices heb je daar dus geen enkele invloed op. Misschien is het mogelijk iets te maken op een desktop maar dat is weer meer en meer aan het verdwijnen in mijn dagelijkse leven.
AdoptieMoeder @InsanelyHack12 september 2023 16:13
Ik ben het met je eens dat het vrij lastig zal zijn dit op mobile devices te implementeren maar op Desktop zou dit toch echt wel mogelijk moeten zijn. Ook als je kijkt naar de vrij nieuwe technology van Nvidea waarmee het mogelijk is om video's te upscalen naar een hogere kwaliteit zou je zeggen dat dit mogelijk zou moeten zijn. Denk ook dat je een inschattingsfout maakt van hoeveel mensen nog youtube kijken op desktop.

Maar toch, aangezien tegenwoordig bijna elke telefoon double tap om 10 sec door te spoelen als functionaliteit heeft, is het vrij makkelijk om die ads te skippen op mobile haha
watercoolertje
@InsanelyHack12 september 2023 16:15
Dat is natuurlijk een beetje onzin.
Uiteraard krijgt de onzinnige suggestie een onzinnige reply. Wat had je dan verwacht?
Techbedrijven zoals Google (Youtube), X, Meta enz bouwen hun hele platform dicht en door de sandboxed apps op mobile devices heb je daar dus geen enkele invloed op.
Juist dat maakt met AI niks uit, AI zou gewoon je scherm mee kunnen lezen/kijken en dezelfde acties/keuzes kunnen maken als jij en ik.

Dus zolang wij apps kunnen bedienen kan een AI dat ook voor ons!

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 28 juli 2024 05:46]

AdoptieMoeder @watercoolertje12 september 2023 16:18
Ik heb weinig ervaring met het ontwikkelen voor android maar over ios weet ik wel iets meer (ik develop vooral voor desktop). Maar ik kan je wel met vrij veel zekerheid vertellen dat het op ios onmogelijk is om acties uit te voeren buiten de omgeving van de app.

Het is niet mogelijk om een app te maken die acties uitvoert binnen (bijvoorbeeld) youtube.
kozue
@InsanelyHack12 september 2023 21:49
Jij misschien. Ik moet er niet aan denken om structureel video te kijken op zo'n klein scherm.
Komt nog bij dat ik nooit een app van Google zou installeren. De enige plek waar ik youtube nog een beetje bruikbaar vind is in een browser met content blockers.
InsanelyHack @kozue12 september 2023 23:21
Jij misschien. Ik moet er niet aan denken om structureel video te kijken op zo'n klein scherm.
Doe ik ook bijna nooit maar ik cast naar mijn TV.
JurGor 12 september 2023 16:27
Bijzonder dat Google dit "AI" noemt, terwijl het eigenlijk een aanpasbaar mediaformat/template voor advertenties lijkt te zijn met wat extra functionaliteiten en ingebouwde regeltjes?

Bijzonder dat Google dit "creatieve begeleiding" noemt, terwijl je waarschijnlijk advertenties die hiermee gemaakt worden er redelijk makkelijk uit zal kunnen gaan pikken, juist omdat ze voldoen aan allerlei marketingregels?

Dat intelligente en creatieve aan de AI, veel ervan is toch echt nog marketingklets.

Enfin, als hierdoor de advertenties op YouTube minder tergend worden, dan zou dat wellicht een zegen zijn. Maar ja, advertenties drijven op aandacht, dus ik vrees het ergste.
Stoelpoot @JurGor12 september 2023 17:16
Vanuit het artikel heb ik meer het idee dat het AI-deel de analyse van de beelden is. Bijvoorbeeld dat het logo x tijd in de hoek moet staan, dan zou het logo herkend kunnen worden met AI ipv dat je zelf het exacte logo moet uploaden. En de lengte-analyse is afhankelijk van doelen die de adverteerder zelf opgeeft, dus dat kan door een AI berekend worden.
Znorkus @Stoelpoot12 september 2023 18:40
Precies. Beeldherkenning is al sinds jaar en dag een van de belangrijkste pilaren van "ai". Ver weg trouwens van de filosofisch interessantere vragen over bewustzijn, creativiteit, vrije wil, etc. Daar gaat ai al een jaar of twintig eigenlijk niet echt meer over.
Puff_Uncle 12 september 2023 15:14
er zijn heel veel negatieve dingen te zeggen over googles ad policies maar ze hebben adverteren wel beschikbaar gemaakt voor bijna iedereen. (om hun eigen advertentie markt te vergroten natuurlijk) zelfs mijn moeder kan tegenwoordig zelf adverteren.
SBAB 12 september 2023 17:18
Als muziekproducer/ mixer en mastering ingenieur, heb ik gemerkt dat hun algoritme om muziek te normaliseren rare dingen doet, ook als de audio geoptimaliseerd is voor YouTube, als ze daarmee bedoelen hun "creatieve" begeleiding, dan ben je goed af. Voor getrainde oren klinkt dit afschuwelijk. Soms klinkt de audio heel erg ge-compresseerd, dan plots, in een stilte, gaat het volume recht de hoogte in, om daarna weer ge-compresseerd te gaan met "pompen" als gevolg, niet echt goede luisterervaringen. Dit is een vrij recente verandering. Ik ken verschillende artiesten die hier al over geklaagd hebben, natuurlijk eerst tegen ons :)
dgompie 12 september 2023 16:15
Goede ontwikkeling, straks zijn computers en AI krachtig genoeg om alle content lokaal te genereren, heb je geen internet meer nodig en zul je ook geen advertenties meer zien.

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