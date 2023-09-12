Google onthult 'creatieve begeleiding' met AI voor adverteerders op YouTube

Google heeft een nieuwe AI-tool aangekondigd voor videoadvertenties op YouTube, waarmee adverteerders 'creatieve begeleiding' kunnen krijgen bij de invulling van videoadvertenties. De functionaliteit is vanaf 2024 beschikbaar voor alle adverteerders.

Adverteerders kunnen via de tabbladen Recommendations en Video Analytics van Google Ads vragen om feedback op hun videoadvertentie. Volgens Google kan de komende AI-functionaliteit vervolgens analyseren of de video voldoet aan de aanbevolen eigenschappen. Zo moet het merklogo altijd in de eerste vijf seconden goed zichtbaar zijn, moet de video een voice-over gebruiken en moet de video een bepaalde lengte hebben, afhankelijk van het doel van de adverteerder.

Verder verwijst Google naar een gegenereerde voice-over voor video's die dat nog niet hebben. Deze komende functie is in vijftien talen beschikbaar en werkt op basis van het text-to-speechprincipe. Ook deze optie moet vanaf 2024 voor alle adverteerders op YouTube beschikbaar gesteld worden. Vooralsnog werkt deze functie niet in het Nederlands.