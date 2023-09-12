Western Digital kondigt 2TB-ssd's met 2230-formaat aan voor gaminghandhelds

Western Digital heeft drie M.2-ssd's met 2230-formaat aangekondigd in de WD Black-serie. De ssd's zij nu beschikbaar in de capaciteiten 500GB, 1TB en 2TB. Met de kleinere formfactor zijn de drives bedoeld voor draagbare gaminghandhelds zoals de Steam Deck en ROG Ally.

De WD Black SN770M-serie heeft ondersteuning voor de PCIe 4.0-interface en maakt gebruik van tlc-nand. De 500GB-variant heeft sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 5000 en 4000MB per seconde en een tbw-levensduur van 300 geschreven terabytes. Deze ssd heeft een adviesprijs van 83 euro. De varianten met 1 en 2TB opslagruimte hebben iets hogere lees- en schrijfsnelheden en zijn voor 121 en 231 euro beschikbaar. Western Digital belooft voor deze uitvoeringen een tbw-levensduur van respectievelijk 600 en 1200TB.

Tot dusver zijn er nog maar weinig 2TB-ssd's met een 2230-formfactor beschikbaar voor consumenten. Western Digital bracht in 2022 al wel vergelijkbare ssd's uit voor oem's. Deze SN740-serie heeft praktisch dezelfde specificaties als de SN770M, afgezien van een lagere tbw voor de varianten van 1 en 2TB. Verder brachten verschillende andere fabrikanten, waaronder Micron, Kioxia, Corsair en Framework, de laatste maanden ssd's met het M.2 2230-formaat uit. Die zijn onder andere geschikt voor gebruik in handhelds als de Valve Steam Deck en de ASUS ROG Ally.

WD Black SN770M
Opslagruimte 500GB 1TB 2TB
Sequentiële leessnelheid 5000MB/s 5150MB/s 5150MB/s
Sequentiële schrijfsnelheid 4000MB/s 4900MB/s 4850MB/s
Willekeurige leessnelheid 460.000 iops 740.000 iops 650.000 iops
Willekeurige schrijfsnelheid 800.000 iops 800.000 iops 800.000 iops
Levensduur 300TBW 600TBW 1200TBW
Garantie 5 jaar 5 jaar 5 jaar
Adviesprijs €82,99 €120,99 €230,99

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 12-09-2023 16:02 23

12-09-2023 • 16:02

23

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Opslag WD Black M.2 SSD

Reacties (23)

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ArawnofAnnwn 12 september 2023 17:37
Hopelijk ook naar Europa.

Ik heb vorige week mijn Steam Deck geupgrade naar 1TB. Ik kon de WD's niet vinden, behalve op Ali en daar ben ik toch wel huiverig voor. Mochten deze in de nabije toekomst alsnog beschikbaar komen, wat ik helaas betwijfel, gezien de vorige ook niet beschikbaar zijn, wil ik mijn Steam Deck nogmaals upgraden.
arjan1995 @ArawnofAnnwn12 september 2023 18:41
Op Ali idd niet kopen, die zijn vaak fake.
The Zep Man @arjan199512 september 2023 19:19
Bron?
FrankHe @The Zep Man13 september 2023 09:27
Het is algemeen bekend dat door een aanzienlijk aantal shops op AliExpress de nodige namaakproducten worden verkocht. Als de prijs te mooi is om waar te zijn, dan is het te mooi om waar te zijn.
redboyke @ArawnofAnnwn12 september 2023 21:00
Ik had er een WD SSD bested van 2TB nooit aangekomen. Werd in transit land Nederland achterovergedrukt en postnl wist van niks natuurlijk. De tracking number bestond volgens hun niet terwijl 17track perfect kon volgens en ook Bpost zei dat het in Nederland was in afwachting voor verzending naar belgie.

Natuurlijk Als dief van postnl is het ge makkelijk om zoiets achter over te drukken omdat er letterlijk op de verpakking staat 2TB SSD en het is klein...

Heb Dan maar een sabrent 2TB besteld van Amazon voor 210 maar schrijf snelheid is wel veel trager.
minimensje @ArawnofAnnwn21 september 2023 22:22
Ik heb voor mijn steam deck een SN740 2TB in een bekende UK-webwinkel gekocht (iemand heeft em meegebracht voor me), werkt prima, maar binnen de EU vond ik hem ook nergens.
The Zep Man 12 september 2023 16:06
Tot dusver zijn er nog maar weinig 2TB-ssd's met een 2230-formfactor beschikbaar voor consumenten. Western Digital bracht in 2022 al wel vergelijkbare ssd's uit voor oem's. Deze SN740-serie heeft praktisch dezelfde specificaties als de SN770M, afgezien van een lagere tbw voor de varianten van 1 en 2TB.
De SN740 2 TB heb ik alweer een tijdje geleden ingebouwd in een Steam Deck. Werkt soepel. Die was overigens wel iets van 90-100 EUR goedkoper dan de aangekondigde adviesprijs van de SN770M met dezelfde capaciteit, maar ik moet ook toegeven dat de SN740 in China was besteld.
sygys @The Zep Man12 september 2023 22:44
Heb je dan wel echt 2TB? Of is het zo'n Chinese namaak waarbij je na het schrijven van 500 GB opeens een foutmelding krijgt. Ik merk overigens wel dat mijn Steamdeck echt super snel leeg trekt als ik een grote game aan het installeren ben op mijn 1 TB ssd. Dat is echt een groot verschil met de standaard 64GB die erin zat. Ik heb een kioxia. Ik vraag me af hoeveel stroom een WD verbruikt

[Reactie gewijzigd door sygys op 23 juli 2024 10:50]

The Zep Man @sygys13 september 2023 06:47
Heb je dan wel echt 2TB?
Hij is gevuld met +1,5 TB aan data die snel toegankelijk is, ook oudere data. Dus ja.

Ongetwijfeld zullen er fakes verkocht worden, maar het is FUD dat de gerenommeerde winkels dat doen. Anders zouden ze niet lang gerenommeerd blijven.

De kans is groot dat anekdotes over fake producten gebaseerd zijn op AE winkels die slechts korte tijd bestaan zonder reviews, met een aanbieding die te mooi is om waar te zijn. Dan weet je dat je opgelicht wordt.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 29 juli 2024 18:21]

GekkePrutser 12 september 2023 20:00
Hebben ze dan ook met de warmte rekening gehouden? De Steam Deck heeft problemen met sommige SSD's die wel passen maar te warm worden. De SSD plaatsing is ook niet optimaal maarja het is een handheld.
Gaming247 @GekkePrutser12 september 2023 21:08
Ik had ook graag gezien dat WD dat in de marketing had meegenomen. Warmte en energie verbruik. Dat is waar Valve onder andere voor waarschuwde als je zelf de SSD ging vervangen.
LongTimeAgo @Gaming24713 september 2023 09:24
Ook mijn angst.
Ik wil mijn 256GB al een tijdje in de Steamdeck upgraden naar 1TB zodat ik een Dual Boot kan instellen, maar de informatie omtrent energieverbruik en warmte is amper beschikbaar.
Vooral de informatie over energieverbruik en daar zit blijkbaar nogal verschil in voor SSD's. Sommige blijven 'aan staan' waarbij andere wel keurig weinig verbruiken.

Daarbij heb je met de Steamdeck helemaal niet 5000 MB/s nodig. Als dit door de helft kon tegenover een hoop minder energieverbruik maak je waarschijnlijk al een hoop mensen blij. Maar goed...
Xypod13 12 september 2023 16:21
Super fijn! Hoop wel dat die prijzen wat meer omlaag gaan. Vergeleken met normale SSD's zijn ze nogal prijzig.
uiltje @Xypod1312 september 2023 20:05
Volgens mij zijn de fabrikanten druk op zoek naar manieren waarop ze nog wat centen kunnen verdienen aan de SSD business. Het is nu een buyers market, vooral omdat het offline houden van media ook niet meer van deze tijd is.
Da Queen 12 september 2023 17:33
Ik ben benieuwd naar de temperaturen; zoveel TB op zo'n klein plaatje met zulke snelheden.
mac1987 @Da Queen13 september 2023 11:24
Kijk naar de Xbox expansion cards. Die worden zwaar belast en flink heet, maar uitval lijkt vooralsnog beperkt.
Space Monkey 12 september 2023 16:51
Hopelijk kunnen we hiermee onze eigen storage expansion cards voor de Xbox kunnen knutselen
RAAF12 12 september 2023 19:07
T2-2230 SSD's zitten ook in veel MS Surface laptops dat lijkt mij ook een flinke markt.
marc574 12 september 2023 20:55
Verder brachten verschillende andere fabrikanten, waaronder Micron, Kioxia, Corsair en Framework, de laatste maanden ssd's met het M.2 2230-formaat uit
Gebruikte Framework niet gewoon de SN740 van WD? Die staat wel als enige in de marketplace van hun: https://frame.work/nl/en/...vme-m-2-2230?v=FRANRTWD0A
mac1987 13 september 2023 11:26
Benieuwd of dit ook betekent dat ze eindelijk een 2TB Xbox expansion card uitbrengen, zodat daar eindelijk een alternatief komt voor de (veels te dure) Seagate variant.
Dreamvoid 12 september 2023 17:02
Deze 2230 slots zouden eigenlijk in telefoons moeten zitten. Stuk beter dan die gammele en trage SD kaartjes.
bantoo @Dreamvoid12 september 2023 17:56
Gaat nooit gebeuren vanwege het formaat. Voor dit soort verwisselbare toepassingen is er trouwens CFExpress wat NVMe drives zijn maar dan in een hotplug uitvoering en behuizing.
MiBe Communitymanager @bantoo12 september 2023 18:51
Nog los van het formaat zou ook het stroomverbruik van een dergelijke SSD veel teveel (negatieve) invloed hebben op de accuduur van een smartphone.

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