Western Digital kondigt 2TB-ssd's met 2230-formaat aan voor gaminghandhelds

Western Digital heeft drie M.2-ssd's met 2230-formaat aangekondigd in de WD Black-serie. De ssd's zij nu beschikbaar in de capaciteiten 500GB, 1TB en 2TB. Met de kleinere formfactor zijn de drives bedoeld voor draagbare gaminghandhelds zoals de Steam Deck en ROG Ally.

De WD Black SN770M-serie heeft ondersteuning voor de PCIe 4.0-interface en maakt gebruik van tlc-nand. De 500GB-variant heeft sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 5000 en 4000MB per seconde en een tbw-levensduur van 300 geschreven terabytes. Deze ssd heeft een adviesprijs van 83 euro. De varianten met 1 en 2TB opslagruimte hebben iets hogere lees- en schrijfsnelheden en zijn voor 121 en 231 euro beschikbaar. Western Digital belooft voor deze uitvoeringen een tbw-levensduur van respectievelijk 600 en 1200TB.

Tot dusver zijn er nog maar weinig 2TB-ssd's met een 2230-formfactor beschikbaar voor consumenten. Western Digital bracht in 2022 al wel vergelijkbare ssd's uit voor oem's. Deze SN740-serie heeft praktisch dezelfde specificaties als de SN770M, afgezien van een lagere tbw voor de varianten van 1 en 2TB. Verder brachten verschillende andere fabrikanten, waaronder Micron, Kioxia, Corsair en Framework, de laatste maanden ssd's met het M.2 2230-formaat uit. Die zijn onder andere geschikt voor gebruik in handhelds als de Valve Steam Deck en de ASUS ROG Ally.