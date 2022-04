WD introduceert Red SN700-NVMe-ssd's van 250GB tot 4TB voor nas-systemen

Western Digital introduceert met de WD Red SN700 een serie van PCIe 3.0 x4-ssd's voor nas-systemen. De M.2-ssd's zijn verkrijgbaar met capaciteiten van 250GB, 500GB, 1TB, 2TB en 4TB. Volgens de fabrikant zijn ze geschikt voor continu gebruik.

De WD Red SN700-ssd's gebruiken tlc-nandgeheugen en een niet nader genoemde controller. WD noemt sequentiële lees- en schrijfsnelheden die oplopen tot 3430MB/s en 3100MB/s. Bij de 250GB-uitvoering is de sequentiële schrijfsnelheid beperkt tot 1600MB/s. Alle varianten maken gebruik van slc-cache, het is niet bekend of er een dram-buffer op de ssd's zit.

De specificaties lijken grotendeels overeen te komen met de WD Black SN750-ssd's uit 2019, maar het idle-verbruik is lager afgesteld en de opgegeven endurance is hoger. Dat moet de ssd's geschikt maken voor langdurig gebruik in nas-systemen.

WD noemt op zijn Nederlandse website geen adviesprijzen, maar in de Verenigde Staten staan de uitvoeringen van 250GB, 500GB, 1TB, 2TB en 4TB op de site voor respectievelijk 65, 80, 145, 290 en 650 dollar.