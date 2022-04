New World is eerste succes van Amazon Games met 700.000 actieve spelers - update

Amazons mmo-game New World is dinsdag officieel uitgebracht en de game heeft een goede start, blijkt uit statistieken van Steam. Op het moment van schrijven zijn er bijna 570.000 gelijktijdige spelers actief. Het is de eerste Amazon-game die een succes blijkt.

De statistiekenpagina van Steam toont momenteel 567.918 actieve spelers van New World en dat aantal loopt nog op. Omdat de dag nog niet voorbij is en Europese en Amerikaanse spelers mogelijk pas later aan de slag gaan, kan het getal nog flink stijgen. Met meer dan een half miljoen gelijktijdig actieve spelers staat New World bij de populairste games op Steam. Enkel CS:GO doet het beduidend beter en DOTA 2 zit dinsdag rond dezelfde cijfers als de nieuwe game van Amazon.

SteamDB merkt op dat New World met de huidige piek op de vijfde plaats staat van all-time records als het gaat om gelijktijdig actieve spelers. Ook heeft de Amazon-game Valheim al ingehaald wat betreft piek van aantal spelers. Dat spel was begin dit jaar erg populair op Steam.

New World is te koop op Amazon en op Steam voor 40 euro. De game is alleen verkrijgbaar voor de pc. Het gaat om een massive multiplayer online-game die zich afspeelt in de fantasiewereld Aeternum, waar spelers vechten tegen The Corrupted. Door de populariteit zijn momenteel er lange wachtrijen om de servers in te komen. Dat melden onder andere gebruikers op het forum van Tweakers.

Update, 19.13 uur: De teller staat inmiddels op zo'n 700.000 gelijktijdige spelers. Daarmee is New World dinsdagavond de meest gespeelde game op Steam.

In de rij voor New World

Eerste succes voor Amazon Games

Amazon begon in 2012 met het maken van eigen games en stopt daar naar verluidt ieder jaar een half miljard dollar in, maar grote successen bleven tot nu toe uit. Diverse games die in ontwikkeling waren, zijn geflopt. Zo werkte Amazon jaren aan een Overwatch-achtige multiplayershooter Crucible. Die kwam in mei 2020 uit, maar werd kort daarna teruggetrokken om verbeteringen door te voeren. In oktober datzelfde jaar werd de game geschrapt. Het team dat aan die game werkte is daarna op New World gezet.