Amazon introduceert publieke testserver voor mmo-game New World

Amazon Games voegt een Public Test Realm toe aan zijn mmo-game New World, waarin spelers toekomstige content voor het spel kunnen uitproberen. Deze testserver komt woensdagavond 10 november beschikbaar voor iedereen die New World heeft aangeschaft.

Amazon meldt dat New World-spelers de publieke testserver los kunnen installeren via Steam. Er is volgens de studio beperkte serverruimte; er komt in eerste instantie alleen een testwereld voor Europa en een wereld voor de US East-regio. Wanneer spelers de testserver opstarten, kunnen ze een nieuw personage aanmaken en deze direct 'levelen' naar bepaalde level-ranges. Gebruikers krijgen daarbij ook 'de juiste uitrustingen en items'. Het is niet mogelijk om bestaande personages over te zetten naar de testserver.

De Public Test Realm zal preview-snapshots bevatten van toekomstige New World-updates, die nieuwe content aan het spel toevoegen. Amazon waarschuwt dat deze builds niet af zijn, en daarom bugs kunnen bevatten. Nadat de testperiode is afgerond, worden de werelden in de testserver afgesloten en gewist. De testserver zal niet altijd actief zijn; Amazon Games houdt alleen tests wanneer er grotere updates aan zitten te komen. De studio kondigt dergelijke testperiodes vooraf aan.

De eerste testperiode begint op woensdag 10 november om 21.00 uur Nederlandse tijd. Spelers kunnen tijdens deze eerste test onder andere een nieuw wapen testen; de Void Gauntlet. Dit wapen is gericht op de Intelligence- and Focus-vaardigheden en krijgt twee skilltrees. De Annihilation-tree is gericht op het aanrichten van schade, terwijl een Decay-skilltree is bedoeld voor een ondersteunende speelstijl met buffs en debuffs.

De update voegt daarnaast nieuwe soorten vijanden toe en bevat een nieuwe vijandige factie, meer diverse taken in de hoofdverhaallijn en drie nieuwe pvp-factiemissies. Alle verschillende handelsposten binnen een wereld worden verder met elkaar verbonden. Het is niet bekend wanneer de update wordt uitgebracht voor de releaseversie van New World.