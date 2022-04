New World-spelers kunnen personages toch niet overzetten naar andere regio

Amazon Games heeft de beloofde gratis servertransfers voor zijn mmo-game New World uitgesteld. Het wordt ook niet mogelijk om personages over te zetten naar een andere regio. Het bedrijf meldde eerder aan spelers dat dat wel mogelijk zou zijn.

De ontwikkelaar meldt in een forumbericht dat het New World-team de servertransfers heeft uitgesteld omdat ze 'randgevallen constateerden' waarbij de transferervaring niet aan de normen van Amazon Games voldoet. Het bedrijf geeft aan daarom extra tijd te nemen voordat ze alle spelers een gratis transfer-token geven.

Het is niet bekend op welke termijn de servertransfers alsnog beschikbaar komen. Het bedrijf zal spelers aanvankelijk een enkele gratis transfer-token geven, maar blijft ook de serverpopulaties, wachttijden en andere zaken evalueren. Op basis daarvan kan Amazon Games besluiten om later extra transfertokens te verstrekken.

Amazon Games schrijft dat spelers hun personage op een later moment kunnen overzetten door in te loggen op hun karakter en in de in-game winkel hun gratis transfer-token te claimen. Vervolgens moeten spelers hun company verlaten en alle actieve trading post-koop- en verkooporders annuleren. Ook moeten de karakters van spelers zich in een sanctuary bevinden tijdens de transfer. Spelers behouden hun level- en questprogressie, hun items, loot en in-game huizen, allianties en progressie met in-game facties, en hun in-game valuta.

De studio verduidelijkt verder dat spelers hun personage niet kunnen overzetten naar servers die vol zitten of naar werelden die op het moment van de transfer te maken hebben met onderhoud. Spelers kunnen hun karakter ook niet overzetten naar een server waar ze al een personage hebben.

Het bedrijf meldt daarnaast dat het niet mogelijk is om van regio te wisselen. Eind vorige maand vroeg een Twitter-gebruiker of het mogelijk wordt om een personage bijvoorbeeld van een Amerikaanse server over te zetten naar een Europese wereld. Het bedrijf meldde toen dat dit mogelijk zou zijn, maar schrijft nu dat dit niet klopt. In een aparte forumpost meldt Amazon Games dat dit komt doordat iedere spelregio een aparte database heeft en dat de eerder gegeven informatie incorrect is.

New World was bij release een succes en kampte daardoor met lange wachtrijen voor veel servers. De ontwikkelaars van New World riepen spelers daarom op om servers uit te kiezen met een kortere wachttijd, met de belofte dat ze in de eerste twee weken na release de mogelijkheid zouden introduceren om van server te wisselen, hoewel dit nu dus is uitgesteld.