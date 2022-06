EVGA: RTX 3090-kaarten gingen bij spelen Amazon-game kapot door soldeerfout

De EVGA GeForce RTX 3090-videokaarten die doorbrandden bij het spelen van Amazons mmo New World, gingen stuk door een soldeerfout bij de mosfets van de grafische kaart. Dat zegt EVGA na onderzoek. Het zou om een klein deel van alle RTX 3090-kaarten van EVGA gaan.

Tegen PCWorld zegt EVGA defecte grafische kaarten te hebben geanalyseerd met röntgenfoto's, waarop te zien zou zijn dat de mosfets gebrekkig zijn gesoldeerd. Dit zou ervoor hebben gezorgd dat de kaarten konden doorbranden en niet meer werkten. Het bedrijf zegt dat het om een zeldzaam probleem zou gaan dat 'veel minder dan één procent' van alle geproduceerde kaarten zou omvatten. EVGA zei eerder dat het om dertig kaarten zou gaan.

De fout kwam aan het licht bij het spelen van de bètaversie van de game New World. In bepaalde situaties, zoals tijdens het inloggen, in de queue en in het hoofdmenu, was er geen framelimiter waardoor de gpu maximaal werd belast. Nadat Amazon een framelimiter instelde, is het probleem niet meer voorgekomen.

EVGA gaat ook in op de theorie dat de fancontroller van de gpu een rol zou spelen, afkomstig van het Duitse Igor's Lab. Tools als HWInfo en GPU-Z zouden laten zien dat de fancontroller niet genoeg zou reageren op de wisselende loads van New World, waardoor de kaart niet koel genoeg zou blijven. Dit lag volgens EVGA echter aan ruis op de i2c-bus. Dergelijke tools kunnen die ruis foutief interpreteren als een disfunctionerende fancontroller. Inmiddels heeft EVGA een microcontrollerupdate uitgebracht die dit probleem zou moeten verhelpen.