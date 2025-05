Core i9-13900K bereikt als eerste cpu ooit recordkloksnelheid van 9GHz

Overklokker Elmor heeft een nieuw snelheidsrecord behaald op een Intel i9-cpu. Hij haalde een kloksnelheid van iets meer dan 9GHz op een Core i9-13900K, zeker 0,2GHz meer dan het eerdere record.

Het resultaat is gedeeld via HWbot, hoewel de verificatie voorlopig niet op de recordlijst van CPU-Z staat. Het record werd behaald door de Zweedse overklokker Jon Sandström, die bekend is onder zijn alias Elmor. Hij haalde een snelheid van 9008,82MHz op een 13e generatie Intel Core i9-13900K-cpu waarvan alleen de performance cores waren ingezet. Het team haalde de snelheid op een enkele performance core, terwijl de andere cores op een normalere snelheid draaiden.

Hij werkte samen met een team van ASUS, dat ook het Z790-moederbord heeft geleverd om het wereldrecord te halen. De Z790 Apex is speciaal gebouwd voor overclocking en werd ook al bij een eerdere recordpoging gebruikt. Dat bord heeft bijvoorbeeld slechts twee DDR5-slots. Daarnaast heeft Elmor daar nog een eigen pot, of container, opgezet, waar hij koelvloeistof in goot.

Bij zijn vorige poging heeft Elmor nog vloeibare stikstof gebruikt, waarmee de processor tot -196 graden Celsius werd gekoeld, maar deze keer heeft hij vloeibaar helium ingezet. Daarmee liep de temperatuur in de koeling terug tot -250 graden. Elmor zegt dat er slechts genoeg helium beschikbaar was om de cpu maximaal een uur te koelen.

Het nieuwe record volgt slechts twee maanden nadat hetzelfde overklokteam het vorige wereldrecord voor cpu-snelheden had gevestigd. Toen haalde Elmor een snelheid van 8812MHz met een vergelijkbare set-up. Daarmee brak hij een record dat al uit 2014 dateerde. In 2014 haalde The Stilt een kloksnelheid van 8722MHz op een AMD FX-8370-cpu.