Symfonisk-lamp van IKEA en Sonos met verwisselbare kap verschijnt in november

IKEA en Sonos brengen halverwege november een nieuwe versie uit van de Symfonisk-tafellamp. Het nieuwe model van de wifi-speaker met ingebouwde lamp heeft een verwisselbare lampenkap. De lampvoet kost 129 euro, een kap minimaal 20 euro.

Volgens IKEA biedt het nieuwe model van de Symfonisk een 'betere licht- en geluidservaring' dan de voorganger. Ook nieuw is de E27-fitting. Bij het eerste model was dat een kleinere E14-fitting. Door het gebruik van de grotere fitting is er meer keuze uit lichtsterkte en kleuren.

De eerste versie van de tafellamp met wifi-speaker kwam in 2019 uit; die had een geïntegreerde lampenkap. Bij de nieuwe variant is die verwisselbaar. Er is keuze uit een glazen kap van 30 euro en een kap van textiel van 20 euro. Net als het vorige model heeft de Symfonisk-tafellamp een ingebouwde wifi-speaker en die kan verbonden worden met andere Sonos- en Symfonisk-producten.

Eerder deze maand verscheen de nieuwe Symfonisk-tafellamp al in documenten op een Portugese IKEA-website. IKEA en Sonos hebben het product nu officieel aangekondigd. In Nederland is de nieuwe lamp vanaf half november online en in IKEA-winkels verkrijgbaar in zwart en wit.