Kioxia brengt nieuwe eMMC-opslagmodules voor draagbare apparaten uit

Kioxia heeft nieuwe eMMC-opslagmodules uitgebracht. De eMMC 5.1-modules zijn gebaseerd op Kioxia's eigen BiCS-3d-nand en worden geleverd in 64GB- en 128GB-modellen. De modules zijn bedoeld voor kleine, draagbare apparaten, waarvoor volgens Kioxia nog vraag is naar eMMC.

De nieuwe eMMC-modules zijn volgens Kioxia bedoeld voor in apparaten waarbij eMMC nog steeds de voorkeur heeft boven boven UFS, zoals tablets, draagbare apparaten en smart-tv's. Het bedrijf zegt dat 'eMMC een populaire ingebouwde geheugenoplossing blijft voor een breed scala aan toepassingen' en dat het daarom nog de relatief oude technologie blijft uitbrengen. Kioxia wil in de toekomst meer eMMC-modules blijven produceren en zegt dat deze nieuwe modules vanaf volgend jaar in grotere hoeveelheden worden geproduceerd. Het bedrijf brengt twee modellen uit, van 64 en 128GB, wat klein lijkt, maar voor de voorziene toepassingen waarschijnlijk genoeg zal zijn.

De nieuwe, naamloze modules voldoen aan de eMMC 5.1-standaard van Jedec, die een sequentiële leessnelheid van ten minste 250MB/s voorschrijft. Kioxia noemt geen specifieke maximale snelheden voor het huidige nieuwe geheugen, maar zegt dat zowel de sequentiële als de random schrijfsnelheid 2,5 keer en de random leessnelheid 2,7 keer zo hoog is als bij eerdere modellen. Het apparaat heeft verder een tbw, ofwel terabytes written, die 3,3 keer zo hoog is als die van vorige generaties.

Update: de tbw geeft aan hoe lang de schijf mee kan en niet hoe snel die is. Daarom is 'sneller' verbeterd naar '3,3 keer zo hoog'.