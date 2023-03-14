Google brengt api uit die ontwikkelaars generatieve AI-chatbots laat maken

Google heeft Generative AI App Builder aangekondigd, software waarmee bedrijven en andere organisaties bijvoorbeeld chatbots, zoekmachines en digitale assistenten met generatieve AI kunnen maken. Voor de App Builder is 'weinig' technische kennis vereist.

Met de Generative AI App Builder krijgen ontwikkelaars api-toegang tot Googles modellen en templates om zelf apps te kunnen bouwen. Daarbij kunnen ze apps maken die gebruikers ondersteuning bieden, producten aanbevelen of juist laten ontdekken, en media laten maken. Ontwikkelaars kunnen ook hun eigen data integreren met Googles modellen, waarbij die data privé blijft, stelt Google.

Ontwikkelaars zouden met de App Builder bijvoorbeeld een alternatief voor Googles AI-chatbot Bard kunnen maken, maar ze kunnen ook generatieve AI-apps maken die spraak of afbeeldingen als input krijgen, en tekst, spraak en andere media kunnen terugleveren aan de gebruiker. Google stelt dat de AI-apps niet alleen content kunnen leveren, maar gebruikers ook kunnen koppelen aan bijvoorbeeld betaalsystemen of mensen om zo een koop af te ronden.

Google stelt dat de api ontwikkelaars in staat stelt om relatief snel generatieve AI-apps te maken. Normaliter zou dit 'weken tot jaren' duren; met Generative AI App Builder zou dit 'minuten tot uren' kosten, aldus Google. Verder voorziet Google Vertex AI van een upgrade waardoor deze met generatieve AI overweg kan. Vooralsnog kunnen alleen 'vertrouwde testers' aan de slag met de Generative AI App Builder en generatieve AI binnen Vertex AI. Zowel Vertex AI als de Generative AI App Builder valt onder Google Cloud.

Generatieve AI is belangrijk voor Google. Zo zou het bedrijf willen dat alle grote producten binnen enkele maanden een vorm van generatieve AI krijgen. Dinsdag kondigde het bedrijf aan dat testers van Gmail en Docs deze maand de eerste generatieve AI-functies kunnen gebruiken. Zo kunnen gebruikers Docs bijvoorbeeld vragen een vacaturetekst te schrijven.