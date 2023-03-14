Google brengt api uit die ontwikkelaars generatieve AI-chatbots laat maken

Google heeft Generative AI App Builder aangekondigd, software waarmee bedrijven en andere organisaties bijvoorbeeld chatbots, zoekmachines en digitale assistenten met generatieve AI kunnen maken. Voor de App Builder is 'weinig' technische kennis vereist.

Met de Generative AI App Builder krijgen ontwikkelaars api-toegang tot Googles modellen en templates om zelf apps te kunnen bouwen. Daarbij kunnen ze apps maken die gebruikers ondersteuning bieden, producten aanbevelen of juist laten ontdekken, en media laten maken. Ontwikkelaars kunnen ook hun eigen data integreren met Googles modellen, waarbij die data privé blijft, stelt Google.

Ontwikkelaars zouden met de App Builder bijvoorbeeld een alternatief voor Googles AI-chatbot Bard kunnen maken, maar ze kunnen ook generatieve AI-apps maken die spraak of afbeeldingen als input krijgen, en tekst, spraak en andere media kunnen terugleveren aan de gebruiker. Google stelt dat de AI-apps niet alleen content kunnen leveren, maar gebruikers ook kunnen koppelen aan bijvoorbeeld betaalsystemen of mensen om zo een koop af te ronden.

Google stelt dat de api ontwikkelaars in staat stelt om relatief snel generatieve AI-apps te maken. Normaliter zou dit 'weken tot jaren' duren; met Generative AI App Builder zou dit 'minuten tot uren' kosten, aldus Google. Verder voorziet Google Vertex AI van een upgrade waardoor deze met generatieve AI overweg kan. Vooralsnog kunnen alleen 'vertrouwde testers' aan de slag met de Generative AI App Builder en generatieve AI binnen Vertex AI. Zowel Vertex AI als de Generative AI App Builder valt onder Google Cloud.

Generatieve AI is belangrijk voor Google. Zo zou het bedrijf willen dat alle grote producten binnen enkele maanden een vorm van generatieve AI krijgen. Dinsdag kondigde het bedrijf aan dat testers van Gmail en Docs deze maand de eerste generatieve AI-functies kunnen gebruiken. Zo kunnen gebruikers Docs bijvoorbeeld vragen een vacaturetekst te schrijven.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 14-03-2023 17:05 19

14-03-2023 • 17:05

19

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Reacties (19)

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Mario 14 maart 2023 17:46
Straks is alles gegenereerd door "AI", artikelen, beeldmateriaal en nu ook apps? Ben benieuwd wat voor impact dit heeft op het web.
GertMenkel
@Mario14 maart 2023 17:54
Automatisch gegenereerde artikelen zijn al de norm. Zoek maar eens naar "when does season <nr> of <show> air" en je krijgt allemaal onzinartikelen die duidelijk nooit door een mens bekeken zijn. Er zit wel wat showgerelateerde inhoud in die onzin, maar alles eromheen is brabbeltaal om een artikel mee te vullen.

Ook op fora zie je steeds meer AI-gegenereerde posts die met nikszeggend commentaar of open deuren een hele hoop karma weten te vergaren.

Ik vrees dat dit het echte "web 3.0" zal worden. Misschien heb ik dan toch liever die cryptocurrency-onzin, daar kan ik tenminste nog een beetje om lachen...
HakanX @GertMenkel14 maart 2023 20:02
Zelfde met telefoons. En wat het effect daarvan is @Mario ? Ik kan nauwelijks iets nuttigs meer vinden over een probleem met een toestel hoe ik dat moet oplossen. Krijg tientallen automatisch gegenereerde websites te zien die een handjevol "antwoorden" publiceren als antwoord voor alle toestellen met elk toestel specifiek zijn eigen url en naam in de tekst. Als je de stappen zou willen doen, kom je erachter dat je die menuoptie niet eens hebt omdat dat voor Android 8 was en jij op 13 zit inmiddels. Het web wordt gewoon enorm vervuild, waardoor je voor elk probleem weer specifieke websites moet opzoeken zoals XDA. Nadeel is dat je de parels ergens op een kleine website niet meer kan ontdekken, plus je moet ook voorkennis hebben over het bestaan van grote websites over het onderwerp waarnaar je opzoek bent.
djoenee @GertMenkel15 maart 2023 07:59
En alles op datum van vandaag uitgebracht volgends google.🙄
DrPoncho @Mario14 maart 2023 20:12
Dit is de nieuwe 'standards xkcd' post, maar dan voor ML.
Verwijderd @DrPoncho15 maart 2023 02:09
We krijgen straks gewoon een bot die bij iedere reactie een xkcd erbij zoekt. Of erger, er een genereert.
nzall 14 maart 2023 17:22
Zeggen ze ook iets over het soort AI chatbots dat je hiermee mag maken? Of gaan we binnen de 24 uur chatbots zien waarmee je erotische chats kunt hebben met echte personen uit de geschiedenis?
GertMenkel
@nzall14 maart 2023 17:49
Character.ai bestaat al :+

Ik gok dat Google hier niet echt beperking aan gaat stellen totdat het misgaat en er iets in het nieuws komt. Er is nog geen wetgeving voor en Google staat niet bepaald bekend als een bedrijf dat luistert naar haar eigen ethici.
HakanX @GertMenkel14 maart 2023 18:09
En dat zou natuurlijk geweldige reclame zijn. Google doet er alles aan om in het nieuws te blijven met AI omdat ze nog geen antwoord hebben op OpenAI / Microsoft .
Verwijderd @HakanX15 maart 2023 02:11
Lol, google heeft letterlijk de transformers uitgevonden waar gpt op gebouwd is. De ‘publieke’ interceptie van AI/ML is zo komisch.
HakanX @Verwijderd15 maart 2023 02:19
Er zijn heel veel voorbeelden van "onderdelen"-leveranciers die zelf het eindproduct niet produceren (om welke reden dan ook).
Heb jij een link naar een dienst van Google die ik kan gebruiken zoals chat.openai.com ? Sinds dat openbaar is komt Google letterlijk elke dag met AI nieuws zonder iets vergelijkbaars aan te bieden aan het publiek. Ze zijn duidelijk aan het stressen en doen er alles aan om het nieuws te domineren. Dan zeg ik natuurlijk niet dat Google niks van AI weet of ermee doet. Google gebruikt al vele jaren AI om ons in te palmen en daar zijn ze goed in. De Coral is ook iets zeer indrukwekkends. Mja bouw er iets omheen en maak het publiek toegankelijk, dat is weer iets anders.
Verwijderd @HakanX15 maart 2023 02:25
https://youtu.be/6DaJVZBXETE

De eerste features rollen al uit volgens mij? Niet in de buurt van een computer momenteel maar het stond vandaag op tweakers?

Ik vind chatgpt ook heel leuk maar het is geen echt product. Het is enkel een chatbot. Pas als we dit verwerkt in productiviteit tooling gaan zien wordt het echt nuttig.
HakanX @Verwijderd15 maart 2023 03:10
Ah dat heb ik gemist vandaag. Leuke toevoeging. Bij OpenAI werkt het andersom. Je kan het gebruiken om te verwerken in je eigen producten. https://platform.openai.com/ . Verder is Microsoft uiteraard ook al begonnen met integratie in hun producten.

OpenAI voor mij een nieuwe wereld in programmeren geopend en gebruik het echt veel daarvoor. Dus ben het niet met jou eens dat het slechts eem chatbot is, je kan natuurlijk een voorkeur voor Google hebben, maar je doet OpenAI echt een tekort hiermee.
Verwijderd @HakanX17 maart 2023 14:43
Ow, ik gebruik het zelf ook veel (ChatGPT) maar het introduceren in je hoofdproducten is natuurlijk niet eenvoudig. Dat is het enige wat ik bedoel.

Daarom zie je een snelle introductie bij Bing maar blijven de andere producten bij Microsoft achter. Daar moet het eerst goed functioneren.

Stel je voor dat ze weer een meltdown krijgen van Sidney alleen dan in Outlook of Word. Dan heb je flink wat uit te leggen tegen je baas :+
JustRob 14 maart 2023 17:52
Ben benieuwd naar de voorwaarden en wat er met de in- en output data gebeurt. En of gebruikers in- en output persoonsgebonden getrackt gaat worden..

Het blijft immers Google…
telenut @JustRob14 maart 2023 18:12
ergens hoop ik van wel... zou toch leuk zijn als je vraagt om een CV te schrijven dit betrekking heeft op uzelf :-)
ejabberd @telenut15 maart 2023 06:55
Ik vrees dat wie aanwervingen doet nu al meer werk heeft met het kaf van het koren te scheiden omdat geïnteresseerden aan AI vragen om een CV te schrijven die goed aansluit bij een specifieke vacature.
Qws @JustRob14 maart 2023 18:55
Waarschijnlijk net zo veel als Microsoft Azure of Amazon AWS.
Verwijderd @JustRob15 maart 2023 02:12
Het blijft immers Google…
Als je voor iets betaalt dan blijft jouw data, gewoon jouw data. Zo werken alle grote clouddiensten.

Bing daarentegen….

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