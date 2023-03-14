Android TV-apparaten krijgen beperkte vorm van gebruikersprofielen

Google heeft een update uitgebracht voor Android TV-apparaten zoals de Nvidia Shield, oudere Sony-tv's en Philips-tv's waarmee een beperkte vorm van gebruikersprofielen wordt geïntroduceerd. Deze profielen zijn niet zo uitgebreid als de mogelijkheden van Google TV.

Android TVHet gaat om apparaten die op Android TV draaien en de beschikking hebben over de Discover-pagina bovenaan de interface. Rechtsboven is nu een profielwisselpagina beschikbaar waar gebruikers het primaire Google-account voor hun televisie kunnen kiezen. Dit account wordt vervolgens gebruikt voor de persoonlijke kijklijst, aankopen en aanbevelingen in de Discover-pagina.

Een hogere mate van personalisering lijkt geen onderdeel te zijn van de op serverniveau doorgevoerde update. Op dat vlak biedt Google TV meer mogelijkheden. Een profielwissel bij Google TV verandert bijvoorbeeld ook het homescreen, maakt het mogelijk om het gebruikte account voor Google-apps aan te passen en laat gebruikers beperkte profielen voor bijvoorbeeld kinderen instellen. De update voor Android TV bevat niet dit soort mogelijkheden.

Google TV kreeg vorig jaar de optie om meerdere profielen te gebruiken. Deze optie werd al in 2021 aangekondigd, maar de introductie ervan werd gaandeweg opgeschoven. Google kondigde de komst van het gebruik van meerdere profielen officieel aan in mei vorig jaar.

Google TV profielen

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 14-03-2023 17:52 49

14-03-2023 • 17:52

49

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Reacties (49)

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WillySis 14 maart 2023 19:08
Android TV is (nog) geen advertentieplatform. Het verzamelen van gebruikersstatistieken zal dus (voorlopig) zijn gericht op het gemak van de gebruiker. Natuurlijk kan het ook aan je Google profiel gekoppeld worden, maar de input vanaf een TV is vrij gering. Op de PC en vooral op de telefoon valt veel meer te halen.
Ik geef Google nog even het voordeel van de twijfel, maar ik ben wel bang dat dit de opmaat is om in de toekomst ook gerichte reclames in Android TV te tonen. Google is en blijft immers een commercieel bedrijf waarbij de inkomsten belangrijker zijn dan de (niet betalende) klanten.
Meessen @WillySis14 maart 2023 19:21
Geen advertentie platform? Het hele home screen is één grote advertentie en dan heb je nog feeds die je uit kan zetten maar regelmatig weer aan gaan.
En ik denk dat Google jouw kijkgedrag zeker waardevol vind.

[Reactie gewijzigd door Meessen op 23 juli 2024 20:56]

WillySis @Meessen14 maart 2023 20:02
Android TV (kale installatie) is (nog) geen advertentieplatform. Er is wel een advertentieID aan gekoppeld dat door de geïnstalleerde apps gebruikt kan worden om gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen.
Wel zie je standaard allerhande "snelkoppelingen" voor streamingdiensten. De TV fabrikanten installeren vaak wel standaard een app die alsnog advertenties op het home screen toont.

De advertenties die jij ziet komen dus niet direct van Google, maar komt van een geïnstalleerde app.
The Zep Man
@WillySis14 maart 2023 21:31
Android TV (kale installatie) is (nog) geen advertentieplatform.
(...)
De advertenties die jij ziet komen dus niet direct van Google, maar komt van een geïnstalleerde app.
Onwaar. De Google TV-interface heeft reclame. Dat zijn 'suggestions' of 'recommendations' van media op streaming services waar je mogelijk geen abonnement op hebt en die mogelijk niet geïnstalleerd zijn. Die reclame komt van Google.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 20:56]

WillySis @The Zep Man15 maart 2023 09:29
Die
'suggestions' of 'recommendations'
worden misschien als advertenties ervaren, maar vallen daar niet onder. Google krijgt daar ook maar weinig voor betaald en rekent ook geen kosten voor het tonen of klikken op zo'n suggestie. De suggesties zijn ook uitsluitend gericht op het gebruik van de TV (TV of film kijken).

Reclame noem ik reclame voor diensten en producten die niets met het gebruik van de TV te maken hebben. Er zijn TV's die dat direct uit de doos wel doen, maar dan moet je klagen over de fabrikant die daarvoor een app aan het kale systeem heeft toegevoegd.
The Zep Man
@WillySis15 maart 2023 11:03
Die
[...]
worden misschien als advertenties ervaren, maar vallen daar niet onder. Google krijgt daar ook maar weinig voor betaald en rekent ook geen kosten voor het tonen of klikken op zo'n suggestie. De suggesties zijn ook uitsluitend gericht op het gebruik van de TV (TV of film kijken).
Dat maakt het niet minder advertenties, wat de gedachte of de financiele afhandeling erachter ook is.
Reclame noem ik
Het gaat niet om jouw definitie. Definitie van reclame – artikel 1 Nederlandse Reclame Code
Onder reclame wordt verstaan: iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden. Onder reclame wordt mede verstaan het vragen van diensten.
Dus het is reclame.
WillySis @The Zep Man15 maart 2023 12:02
In de aangehaalde definitie staan voldoende opmerkingen om de aanbevelingen niet als reclame te beoordelen. Het onderstaande citaat (met name de tweede zin) laat eigenlijk voldoende ruimte om juist niet van reclame te spreken. De beïnvloeding (eerste zin) valt grotendeels weg door het tonen van een groot aantal gelijksoortige diensten. Dat is ook precies de eis die de reclame code commissie aan de publieke omroepen stelt als er een merk genoemd of getoond wordt.
Ook mededelingen over een goed/dienst/denkbeeld, waarbij op geen enkele wijze sprake is van uitlokking of beïnvloeding door een adverteerder, zijn geen reclame in de zin van dit artikel. Indien er wel van een door een adverteerder gestimuleerde mededeling sprake is, kan er dus sprake van reclame zijn*.
Luuk2015 @WillySis14 maart 2023 21:40
De advertenties die jij ziet komen dus niet direct van Google, maar komt van een geïnstalleerde app.
Enig idee waarom ik dan Disney+ advertenties krijg te zien terwijl ik deze app niet heb geïnstalleerd?
WillySis @Luuk201515 maart 2023 09:37
Disney+ kan in de suggesties voorkomen, wat heel logisch is. Er kan ook een app geïnstalleerd zijn die niet van Disney afkomstig is.

Er is een duidelijk verschil tussen "suggesties" en reclame. Suggesties hebben direct met het gebruikt van de TV te maken, reclames zijn algemeen. In een route-app die ik onderhoud worden wandel en fietsroutes aanbevolen, maar de app is 100% reclame vrij. De routes kunnen net zo goed van een concurrerende app zijn. Er is nog nooit iemand geweest die toch over reclame heeft geklaagd. Waarom wel zodra Google iets gelijksoortigs doet?
Toet3r @Meessen15 maart 2023 15:40
Dit is precies de reden waarom ik automatische updates uit heb staan, en de home screen app niet update.
mjl @WillySis14 maart 2023 19:51
Ik heb de standaard launcher vervangen door een alternatief zonder reclame, de launcher op Android tv staat vol met reclame en ‘aanbevelingen’ van diverse streaming apps.
Jerie @mjl14 maart 2023 20:04
Fantastisch idee om reclame te laten zien op de TV, terwijl die TV door meerdere mensen in gebruik wordt genomen. Daardoor krijgen mijn kinderen meteen suggesties te zien die nog niet voor hun leeftijd zijn. Ik kan hier behoorlijk boos om worden.
mjl @Jerie14 maart 2023 20:48
Daarom heb ik de hele launcher vervangen (door FLauncher) geen reclame meer gewoon simpele tiles.

Met button remapper de home button aan FLauncher toegewezen, werkt perfect.
Glassertje @mjl15 maart 2023 01:32
Ik heb al die streaming aanbevelingen geblokkeerd. Zie alleen aanbevelingen van Google eigen apps. Dat zijn er 3 (afwisselend) en is niet echt storend.
mjl @Glassertje15 maart 2023 08:30
Hoe geblokkeerd? Pi-hole? Welke urls zijn dat zonder verder de store te blokkeren?
Glassertje @mjl15 maart 2023 10:16
Ik gebruik AdGuard Home en heb deze domeinen geblokkeerd:

androidtvchannels-pa.googleapis.com
androidtvwatsonfe-pa.googleapis.com

Maar via urlfilter van je router werkt ook.

[Reactie gewijzigd door Glassertje op 23 juli 2024 20:56]

mjl @Glassertje15 maart 2023 20:20
Ga ik ff proberen :)
WillySis @mjl14 maart 2023 20:05
Die aanbevelingen komen van Google, maar de reclame (voor producten en totaal andere diensten) worden er door een of andere app bij gezet. Vaak wordt zo'n app door de fabrikant voorgeïnstalleerd. In het kale Android TV zitten alleen de "aanbevelingen" van de diverse streamingdiensten.
mjl @WillySis14 maart 2023 20:49
Dat klopt, maar sinds de nieuwe layout is het erg prominent geworden….
thePiett @WillySis14 maart 2023 20:51
Gelukkig hebben we Pihole, Smarttube, Jellyfin en IPTV.
wiseger @thePiett14 maart 2023 22:16
Eh nee. PiHole blokkeert alleen op IP4. IP6 gaat gewoon het Internet op.
GekkePrutser @wiseger14 maart 2023 23:41
PiHole kan ook gewoon IPv6 blocken! Het probleem is DoH: DNS over HTTPS. Dat is niet om te leiden omdat het je lokale DNS niet gebruikt.

Helaas zijn de Amerikanen helemaal verliefd op DoH, omdat hun ISP's daar legaal hun klanten mogen bespioneren en dataminen. Daarom zie je het steeds vaker. Android TV boxjes en apps gebruiken dit ook steeds vaker als truc tegen adblocking.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 20:56]

WillySis @thePiett15 maart 2023 09:40
De PiHole houdt de suggesties maar heel beperkt tegen. De meeste suggesties (dat zijn geen advertenties) zullen gewoon getoond worden. Alleen suggesties die specifieke content van een dienst tonen die door de PiHole geblokt worden zullen ontbreken.

Dit toont gelijk het verschil tussen suggesties en advertenties aan.
Geekomatic @thePiett15 maart 2023 21:06
... Gelukkig staat er een PC naast mn "domme" TV. :+
Is dat meerdere-accounts issue ook volledig mee opgelost.
En geen reclames...
.
En liggend reacties kunnen typen op Tweakers.net ;-)

[Reactie gewijzigd door Geekomatic op 23 juli 2024 20:56]

dimdek @WillySis14 maart 2023 20:15
Hebben de meeste Android-TV's tegenwoordig geen ingebouwde microfoon? Het is voor Google wel handig als ze weten wie er in ze kamer zit wanneer ze de gesproken teksten analyseren. Dan kunnen ze het meteen aan je account toevoegen. Dat is immers ook de bedoeling bij de Nest producten die aanvankelijk stiekem een microfoon ingebouw kregen.
mjl @dimdek14 maart 2023 20:49
Bij sommige modellen zit deze in de afstandsbediening.
wiseger @dimdek14 maart 2023 22:15
Jazeker. Heb twee lagen tape over de inkeping van mijn afstandsbediening moeten plakken voordat hij niet langer alle gesprekken in de huiskamer op kon nemen.
mjl @wiseger15 maart 2023 00:17
Openschroeven en het membraan van de microfoon verwijderen
Verwijderd @dimdek15 maart 2023 06:25
Hebben de meeste Android-TV's tegenwoordig geen ingebouwde microfoon?
Deze kan je uitschakelen, zowel in het menu als op het toestel zelf, tenminste op onze Sony kan het.
Jazco2nd @WillySis15 maart 2023 00:12
Dat ze ergens niet getoond worden wil niet zeggen dat het geen onderdeel is van een ad netwerk. Zat informatie uit je GoogleTV die voor advertentie die leiden wordt gebruikt hoor. En als je overal met zelfde account bent ingelogd maakt het helemaal geen bal uit binnen welk platform je zit.
mjl 14 maart 2023 18:30
En voor elk profiel een Google account…

Ik vind 1 account (speciaal voor de TV’s aangemaakt) al wel genoeg voor Google om data te verzamelen :)

Ik moet ook zeggen dat ik dit meer in apps zelf terug zie komen (Disney plus, Netflix etc.) ik zie verder het voordeel niet behalve eigen lijstjes met applicatie favorieten.

[Reactie gewijzigd door mjl op 23 juli 2024 20:56]

Louw Post @mjl14 maart 2023 18:46
Als een Android TV gebruikersprofiel ook automatisch doorgaat op een bijhorend profiel (onthouden van keuze oid) in de streaming apps zou het z'n voordelen kunnen hebben.
mjl @Louw Post14 maart 2023 19:50
Ja scheelt per app inderdaad een profiel selecteren maar dan moeten zowel de app als het OS die aan elkaar kunnen koppelen, wat weer meer inzichten/data koppeld :)
lenwar @mjl14 maart 2023 18:47
Nou ja… dat dus. Dat kan een voordeel zijn denk ik?
Ik heb op m’n Apple TV ook meerdere gebruikers, maar het echte nut ervan is heel beperkt. Dat is voornamelijk beperkt tot iedereen toegang tot z’n eigen foto’s en dat soort minimale zaken. Maar waar je het voor zou willen gebruiken (eigen logins in apps, of koppelingen aan profielen in apps, eigen volgordes van apps en dat soort zaken) zit er niet in.
Jazco2nd @mjl15 maart 2023 00:10
Precies dit. Wij hebben ook een apart Google account (zonder gmail) aangemaakt puur voor ShieldTV.

Voor YouTube op tv gebruiken we dan SmartTubeNext. Daar kan je apart inloggen en iedere keer dat je die app opent kies je een account.
Svenbuis @Jazco2nd15 maart 2023 08:48
Gebruik je voor de rest dan prive geen Google account?

De reden dat ik het vraag; als je dit wel doet heeft Google al lang door dat deze accounts aan elkaar gerelateerd zijn. Ondanks dat mijn Google account is gebruikt voor de TV namelijk krijg ik alsnog soms reclames te zien door het kijk/zoek gedrag van mijn vriendin.

Ik vermoed dat Google kijkt naar hoelang en hoevaak je op een bepaald IP aanwezig bent om een soort van relatie te bepalen tussen devices en accounts. Helemaal met een TV/MediaBox, die meestal gewoon in een huis of kantoor staat.
JDx 14 maart 2023 23:55
Heb echt een kwartier ofzo een Android TV gehad, zo veel zooi die je niet wil, retour gedaan en een ouderwetse Sony van Marktplaats gehaald, films van USB kijken en Youtube casten vanaf de PC werkt, verder geen inloggen of reclame.

Als ik er nog meer van dit type tegenkom dan sla ik ze allemaal in haha.
laurens362 14 maart 2023 19:49
Het enige nut wat ik nu toe inzie is dat mijn vriendin en ik beide een eigen YouTube account hierdoor kunnen gebruiken. Ik hoef namelijk geen kardashians etc op m’n feed :)
mjl @laurens36215 maart 2023 00:15
Zie de post van Jazco2nd, misschien is SmartTubenext iets voor jullie.
EnigmaNL 14 maart 2023 19:54
Dit is toch alleen maar irritant aangezien praktisch alle streaming apps ook al profielen hebben? Dan moet je dus op Android TV een profiel kiezen en daarna in Netflix/HBO/NLZiet/Plex/whatever ook weer een profiel kiezen.

Wat heb je hier dan aan?
logix147 @EnigmaNL14 maart 2023 23:14
Men zou kunnen kiezen voor een bepaalde app layout per profiel echter verder heb je er weinig aan als je binnen de app ook nog een profiel keuze hebt.

Google echter vind het wel interessant om te weten dat user XYZ kijkt naar ABC. En user CDE naar NOP.

Ik vind het echter wel apart dat er een advertentie model in Google TV zit. Ik heb volgens mij een aardig bedrag voor mijn device betaald, dan mag ik toch verwachten dat ik zonder user profiel het device mag gebruiken? Ik heb nu alle profielen verwijderd, gevolg: je mag niets downloaden uit de Play Store : gevolg ik moet de apk op m’n pc downloaden > NAS > device updaten.

Ik vind dat Nvidia te makkelijk meegaat met de Google TV gedachte… maar het werkt voor mij nu alleen voelt deze “update” niet lekker.

Apple vragen we al jaren hierom voor de iPad: Apple zegt koop lekker een eigen iPad. Google gooit het praktisch op elk device in ruil voor user data… of dit een goede ontwikkeling is geen idee.
Glassertje @logix14715 maart 2023 01:36
Google heeft in de voorwaarden voor het certificeren van Android TV staan, dat een custom launcher niet is toegestaan. Dit heeft nvidia destijds als reactie gegeven toen ze die rommel erin gestopt hadden. Anders hadden ze een andere launcher gebruikt.
logix147 @Glassertje15 maart 2023 02:27
Dat iets in AV staat maakt iets niet “normaal” of “dan moeten we het maar doen”.
Ik vind het bizar dat ik een mediaspeler kan kopen en dat die in theorie niet zou werken als ik niet met Google in zee ga maar er op de buitenkant van de doos nul, nix, noppes, nada erover te zien is dat dit het geval is. Want als je op je shield nu niet sideload kan je dus geen apps draaien zonder je data te koop zet.

Je ISP is kijkprofiel ook zeker interessant voor echter die mag volgens mij gelukkig nog niet verplichten dat je hieraan meewerkt. Hoezo is Google(of een ander tech bedrijf) TV een uitzondering op die regels?
rb1213 15 maart 2023 09:53
Wil je geen reclame meer , installeer dan een andere launcher !
deze vind ik persoonlijk Top : Projectivy Launcher
die kan heel veel en je krijgt er ook calibratie beelden bij (SDR/HDR/DV)

https://forum.xda-develop...jectivy-launcher.4436549/

ook geen micro gewenst , disable dan Google assistant via adb.
seninha 15 maart 2023 11:23
Heb op mn 2015 shield geen last van Reclame. Heb hiervoor update er uitgehaald die daar voor zorgt.
Von Henkel 15 maart 2023 11:56
Mijn Philips Android tv zal nooit toegang verkrijgen tot internet.
Zal lastig worden voor ze om ook maar iets te verzamelen.
Kwizz 15 maart 2023 12:09
Ik zou eerst wel eens willen dat ze die "functie" uitschakelen waar het automatisch teruggaat naar het home-scherm als er een tijdje geen input is (of i.i.g. de mogelijkheid geven dit uit te zetten). Superirritant, maar ik geef wel toe dat ik niet 100% zeker weet of dit een functie van Android TV is of het merk TV.
doltishDuke 15 maart 2023 12:24
Een volstrekt nutteloze implementatie op de Shield op deze manier. Leuk dat je het plaatje rechtsboven kunt veranderen, maar die discover tab is zuivere reclame voor meuk die op streamingdiensten staat die ik niet heb (en wil). Ik kijk nooit op dat blad.

Ik wil zo'n account waarmee je de login van alle andere apps wisselt. Dat heeft nut, dan hoeven we niet elke avond alle apps te wisselen als de ander eens een avondje alleen thuis op de bank heeft. Hier hebben we precies niks aan.

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