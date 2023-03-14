Android TV-apparaten krijgen beperkte vorm van gebruikersprofielen

Google heeft een update uitgebracht voor Android TV-apparaten zoals de Nvidia Shield, oudere Sony-tv's en Philips-tv's waarmee een beperkte vorm van gebruikersprofielen wordt geïntroduceerd. Deze profielen zijn niet zo uitgebreid als de mogelijkheden van Google TV.

Het gaat om apparaten die op Android TV draaien en de beschikking hebben over de Discover-pagina bovenaan de interface. Rechtsboven is nu een profielwisselpagina beschikbaar waar gebruikers het primaire Google-account voor hun televisie kunnen kiezen. Dit account wordt vervolgens gebruikt voor de persoonlijke kijklijst, aankopen en aanbevelingen in de Discover-pagina.

Een hogere mate van personalisering lijkt geen onderdeel te zijn van de op serverniveau doorgevoerde update. Op dat vlak biedt Google TV meer mogelijkheden. Een profielwissel bij Google TV verandert bijvoorbeeld ook het homescreen, maakt het mogelijk om het gebruikte account voor Google-apps aan te passen en laat gebruikers beperkte profielen voor bijvoorbeeld kinderen instellen. De update voor Android TV bevat niet dit soort mogelijkheden.

Google TV kreeg vorig jaar de optie om meerdere profielen te gebruiken. Deze optie werd al in 2021 aangekondigd, maar de introductie ervan werd gaandeweg opgeschoven. Google kondigde de komst van het gebruik van meerdere profielen officieel aan in mei vorig jaar.