Google Cloud maakt voor het eerst in vijftien jaar winst

Google-moederbedrijf Alphabet heeft voor het eerst in vijftien jaar winst gemaakt met zijn clouddienst. In het eerste kwartaal van dit jaar behaalde Google Cloud een winst van 191 miljoen dollar, op een omzet van 7,4 miljard. YouTube draaide daarentegen opnieuw verlies.

Alphabet schrijft in de presentatie van zijn kwartaalcijfers dat de omzet van Google Cloud flink steeg van 5,8 miljard naar 7,4 miljard dollar, maar dat de winst voor het eerst sinds de oprichting van de divisie positief was. Google verdiende er 191 miljoen dollar mee in de eerste maanden van het jaar, een winst van 2,6 procent. De cijfers komen wel met de kanttekening dat Google zijn software-as-a-servicekantoorpakket Workspace bij de Cloud-divisie rekent.

Google richtte de Cloud-divisie op in april 2008. Het bedrijf hoopte zo te kunnen concurreren met de twee andere grote clouddienstproviders, Amazons AWS en Microsofts Azure. Hoewel Google de derde grootste partij op de markt is, haalde het bedrijf het wat omvang en omzet betreft nooit bij die twee. Het bedrijf bleef echter veel geld investeren in Cloud en dat lijkt nu zijn vruchten af te werpen, nu Cloud voor het eerst winst draait.

Google heeft de divisie pas sinds 2020 officieel gespecificeerd in jaar- en kwartaalverslagen, maar erkent wel dat het de eerste keer is dat het winst maakt. AWS maakt al sinds 2014 winst, maar Microsoft noemt nooit specifieke cijfers voor Azure.

Alphabet noemt als verklaring voor de winst dat bepaalde kostenposten rondom consumentenproducten en ontwikkelaarstools nu onder de afdeling voor Google Services vallen. Die werden eerder verdeeld over Google Services en Google Cloud, maar het bedrijf zegt nu dat een deel van die kosten volledig bij Cloud zijn weggehaald en onder Services zijn gaan vallen.

Google verloor ook omzet met YouTube. De advertentieomzet op het platform daalde met 2,6 procent ten opzichte van een jaar geleden naar 6,69 miljard dollar. Het is het derde kwartaal op een rij dat de omzet uit advertenties daalt. Volgens Google houden adverteerders de hand op de knip nu het slecht gaat met de economie.

Ondanks die kleine omzetdaling heeft Alphabet weinig te klagen. Het eerste kwartaal was goed voor een omzet van 69,8 miljard dollar, een stijging van meer dan 700 miljoen dollar ten opzichte van een jaar geleden. Daar staat wel een dalende nettowinst tegenover; Google verdiende 15 miljard dollar, ten opzichte van 16,4 miljard een jaar geleden.