Microsofts kwartaalwinst stijgt ondanks dalende omzet hardware en Windows

Microsoft heeft zijn kwartaalcijfers bekendgemaakt. Het bedrijf draaide afgelopen kwartaal 7 procent meer winst, hoewel het 30 procent minder omzet uit hardware als Xbox-consoles noteerde. Ook de omzet uit de verkoop van Windows-licenties daalde.

Microsoft draaide afgelopen kwartaal in totaal 52,9 miljard dollar omzet, wat 7 procent meer is dan dezelfde periode in 2022. De nettowinst steeg met 9 procent naar 18,3 miljard dollar. Die hogere omzet en winst komt vooral voort uit Microsofts cloudwerkzaamheden, Office-abonnementen en serverdivisies.

Serverproducten en clouddiensten draaiden 17 procent meer omzet, waarbij omzet uit Azure 27 procent hoger uitviel dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Het aantal consumenten met een Microsoft 365-abonnement, waaronder bijvoorbeeld de Office-software en OneDrive-cloudopslag, steeg naar 65,4 miljoen. Een kwartaal geleden waren er nog 63,2 miljoen particuliere Microsoft 365-abonnees.

Microsoft noteerde minder omzet op het gebied van pc's en hardware. De verkoop van Windows-oem-licenties aan pc- en laptopfabrikanten daalde ook met 28 procent. Verschillende marktanalisten, waaronder IDC en Canalys, meldden onlangs al dat de vraag naar pc's en laptops met 30 procent is gedaald ten opzichte van vorig jaar.

De techgigant haalde ook 30 procent minder omzet uit de verkoop van hardware, waaronder ook Xbox-consoles vallen. Volgens The Verge gaat het om de laagste kwartaalomzet uit de Xbox Series X en S sinds hun release in 2020. Omzet uit Xbox-content en -diensten, waaronder bijvoorbeeld het Game Pass-abonnement valt, stegen echter met 3 procent.