Asus brengt dunne Zephyrus S-gamelaptop met 240Hz-paneel uit vanaf 2399 euro

Asus brengt twee nieuwe uitvoeringen van zijn ROG Zephyrus S GX502-gamelaptop uit in Nederland en België. De dunne gamelaptop is nu beschikbaar met een 240Hz-ips-paneel, in combinatie met een RTX 2060- of RTX 2070-videokaart.

De nieuwe GX502-uitvoeringen zijn grotendeels gelijk aan de modellen die sinds juni beschikbaar zijn, maar hebben een 240Hz-paneel in plaats van een 144Hz-exemplaar. Het gaat wederom om ips-panelen met een full-hd-resolutie, Nvidia G-Sync-ondersteuning en een responstijd van 3ms.

In de goedkoopste uitvoering van 2399 euro zit een RTX 2060-videokaart en een 512GB-ssd. De duurdere variant van 2849 euro heeft een RTX 2070-gpu en een 1TB-ssd. Beide laptops hebben een Intel Core i7-9750H-hexacore en zijn voorzien van 16GB ram.

De eerder uitgebrachte versies met 144Hz-paneel staan inmiddels in de Pricewatch voor 2299 en 1999 euro. Bij de introductie was dat 2699 en 2299 euro. Door de prijsdaling komt de meerprijs voor alleen het snellere schermpaneel nu uit op 550 en 400 euro.

Asus' Zephyrus-laptops zijn 19mm dun en wegen zo'n 2kg. Ze hebben een scharnierconstructie waardoor de achterkant iets omhoog komt als de laptop wordt geopend. De ruimte die daardoor ontstaat maakt de aanvoer van lucht voor de ventilatoren mogelijk.