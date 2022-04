Dell brengt XPS 15- en XPS 17-laptops met Tiger Lake-H uit vanaf 1699 euro

Dell heeft de nieuwe versie van zijn XPS 15- en XPS 17-laptops op zijn website gezet. De laptops zijn voorzien van Intel Tiger Lake-H-processors en komen met de optie voor RTX 3050, 3050 Ti en 3060-videokaarten. De goedkoopste uitvoering kost 1699 euro, zonder RTX-videokaart.

Zowel de nieuwe XPS 15 9510 als de XPS 17 9710 kunnen worden voorzien van Core i5-hexacores en Core i7- en i9-octacores van Intels Tiger Lake H-serie. Ook geeft Dell de optie voor een Nvidia RTX 3050, een 3050 Ti of RTX 3060 in een deel van de configuraties. Dell kondigde de nieuwe uitvoeringen van de XPS 15 en XPS 17 in mei aan. Toen was nog niet bekend welke configuraties naar Nederland en België zouden komen en wat die zouden gaan kosten.

Nu de nieuwe uitvoeringen op de Dell-website staan, zijn de prijzen bekend. De XPS 15 begint bij 1699 euro, daarvoor krijgen kopers een model Met Core i5-hexacore en geïntegreerde Xe-gpu. Dit model heeft 8GB ram, 512GB flashopslag en een ips-scherm met een resolutie van 1920x1200 pixels. Een versie met RTX 3050 Ti kost minimaal 2149 euro. Kopers krijgen dan een Core i7-hexacore en 16GB ram. De duurste XPS 15 kost 3799 euro; die heeft een Core i9, 64GB ram, een 2TB-ssd, RTX 3050 Ti-videokaart en een uhd+-scherm.

De XPS 17 begint bij 1899 euro zonder GeForce-videokaart, of 2499 euro met RTX 3050-gpu. De duurste uitvoering met Core i9, RTX 3060, 64GB ram, een 2TB-ssd en een uhd+-scherm kost 4499 euro. De XPS 15 wordt volgens de Nederlandse Dell-website binnen 17 dagen verzonden, de XPS 17 binnen 4 dagen.