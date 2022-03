Dell: '64 procent van IT-beleidsmedewerkers verwacht komend jaar cyberaanval'

Ongeveer 64 procent van 1000 ondervraagde IT-beleidsmedewerkers verwacht de komende twaalf maanden een aanval op de systemen van hun organisatie. Dat stelt Dell na een enquête. 62 procent denkt dat de huidige beveiligingsmaatregelen niet toekomstbestendig zijn.

Dell ging in de periode van februari tot april 2021 na bij 1000 IT-beleidsmedewerkers uit de publieke en private sector hoe zij naar de veranderende IT-wereld kijken en de beveiliging van hun organisatie. Het resultaat hebben ze samengevat in de Global Data Protection Index 2021.

Uit de antwoorden blijkt dat 65 procent van de ondervraagden weinig vertrouwen heeft dat hun data of systemen hersteld kunnen worden tot op het niveau van weleer, in het geval dat er sprake is van een incident zoals bijvoorbeeld een aanval. Ongeveer 63 procent denkt dat hun bedrijven niet in regel zijn met de plaatselijke wetgeving rond databeveiliging.

Als er malware wordt gebruikt of er een cyberaanval plaatsvindt, dan denkt 62 procent van de ondervraagde IT-beleidsmedewerkers dat de beveiligingsmaatregelen van hun organisatie te kort zullen schieten. Ongeveer 82 procent van de ondervraagden denkt dat de huidige beveiligingsmaatregelen niet genoeg zijn om de organisatie ook in de toekomst te kunnen beschermen.

Nieuwe ontwikkelingen in de industrie houden volgens de ondervraagden ook een verhoogd risico in. Zo denkt 64 procent van IT-beleidsverantwoordelijken uit organisaties waarin met meerdere cybersecuritybedrijven worden samengewerkt, dat artificiële intelligentie, cloudoplossingen en iot-toepassingen meer beveiligingsrisico’s met zich meebrengen. Ongeveer 68 procent van deze ondervraagden maken zich ook zorgen dat er zich in de komende twaalf maanden een cyberincident zal voordoen.