Proton schrapt producttekst ProtonMail over het niet bijhouden van ip-logs

Proton heeft de productinformatie over ProtonMail aangepast op zijn website. Het bedrijf schrijft sinds enkele dagen niet meer dat IP-adressen niet meer gelogd worden. In plaats daarvan verwijst het bedrijf nu naar diens versleuteling en een anonieme gateway via Tor.

Tot voor kort stond er te lezen op de productpagina van ProtonMail dat IP-logs niet worden bijgehouden. Hierdoor konden deze niet gelinkt worden aan het anonieme mailaccount. Enkele dagen geleden verdween deze melding echter van de website. In plaats daarvan schrijft Proton nu dat de versleuteling van ProtonMail ervoor zorgt dat gebruikersdata van de gebruiker blijft. Het bedrijf vermeldt ook een anonieme gateway-optie via Tor. Er wordt dus niet meer gecommuniceerd over het al dan niet opslaan van IP-logs.

Eerder deze maand kwam ProtonMail nog in het nieuws. De op privacy gerichte e-maildienst werd verplicht om het IP-adres van een klimaatactivist te verstrekken aan de Zwitserse autoriteiten. Aanvankelijk kwam dit verzoek van de Franse politie, maar Proton weigerde dit verzoek. Via Europol werd het verzoek overgenomen door de Zwiterse overheid, waarna Proton niet meer kon weigeren.

Op reddit reageerde Proton op het voorval. Het bedrijf legde daar uit dat het standaard geen IP-adressen monitort. Het zou naar verluidt begonnen zijn met het loggen van IP-activiteiten nadat een bindend gerechtelijk bevel het bedrijf daartoe dwong. Proton benadrukte ook dat de versleuteling van ProtonMail niet omzeild kan worden, ook niet wanneer het bedrijf een gerechtelijk bevel ontvangt.