Dell komt met nieuwe Alienware X-lijn van dunne gaminglaptops

Dell heeft dinsdag een nieuwe lijn Alienware-gaminglaptops aangekondigd. De Alienware x15 is een 15"-laptop en de Alienware x17 is een zwaarder 17"-model. Beide laptops kunnen worden uitgerust met een Intel Core i9-processor van de elfde generatie en een RTX 3080.

De Alienware x15 is het kleinere model van de twee nieuwe gaminglaptops in de X-lijn. De laptop is maximaal 16,3mm dik en weegt afhankelijk van de configuratie tussen de 2,27 en 2,3kg. De laptop kan worden uitgerust met een Intel Core i7 11800H- of i9 11900H-processor.

Daarnaast zijn er configuraties mogelijk met drie verschillende Nvidia-gpu's. De x15 kan worden uitgerust met een RTX 3060 6GB GDDR6, RTX 3070 8GB GDDR6 of RTX 3080 8GB GDDR6. Verder kan de laptop worden geleverd met maximaal 32GB DDR4.

De Alienware x17 is de krachtigere laptop van de twee. Deze laptop kan in de meest krachtige configuratie worden geleverd met een i9 11900HK, een RTX 3080 16GB GDDR6 en maximaal 64GB DDR4 XMP werkgeheugen. Het 17"-model is ook wat zwaarder en weegt tussen de 3,02 en 3,2kg. De laptop is maximaal 21mm dik.

Zowel de x15 als de x17 moet vanaf 15 juni verkrijgbaar zijn. De x15 is verkrijgbaar vanaf 2000 dollar en de x17 vanaf 2100 dollar. Dit zijn de Amerikaanse prijzen. Dell heeft nog geen prijzen of officiële releasedatum voor Nederland bekendgemaakt.