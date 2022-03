Bethesda maakt Blackwood-hoofdstuk voor Elder Scrolls Online beschikbaar

Bethesda heeft dinsdag het nieuwe hoofdstuk Blackwood beschikbaar gemaakt voor de pc- mac- en Stadia-versie van The Elder Scrolls Online. Het nieuwe hoofdstuk voegt het nieuwe gebied Blackwood toe aan de mmo.

Het nieuwe hoofdstuk Blackwood is onderdeel van de Gates of Oblivion-saga dat de spelers van The Elder Scrolls Online dit jaar moet bezighouden. Blackwood was ook aanwezig in de singleplayergame The Elder Scrolls IV: Oblivion en is een gebied in het zuiden van de provincie Cyrodiil

In Blackwood zullen spelers nieuwe Oblivion Gates vinden die leiden naar het rijk van de Daedric-prins Mehrunes Dagon, een bekende tegenstander uit de eerdere games in het The Elder Scrolls-universum.

Naast het nieuwe gebied voegt het nieuwe hoofdstuk volgens Bethesda meer dan 30 uur aan verhaal toe. Daarnaast komt er een nieuw companion-systeem naar de game. Hiermee kunnen spelers samen met een npc op pad. Deze companions helpen spelers in gevechten.

Blackwood komt iets later naar console. De versie voor PlayStation 4 en Xbox One komt uit op 8 juni. Deze is via backwards compability-modus ook speelbaar op de nieuwste generatie consoles. The Elder Scrolls Online: Console Enhanced-versie voor PlayStation 5 en Xbox Series X/S is uitgesteld naar 15 juni.