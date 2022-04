Elder Scrolls Online krijgt update voor next-gen consoles die op 60fps draait

The Elder Scrolls Online krijgt op 8 juni een grote update voor de next-gen consoles. Spelers die de game op de huidige consoles hebben krijgen daarmee kosteloos een update voor de PS5 of de Xbox Series X of S met verbeterde graphics en snellere laadtijden.

De update heet ESO: Console Enhanced en wordt tegelijkertijd uitgebracht met Update 30 waarbij een nieuw hoofdstuk genaamd Blackwood wordt meegeleverd. Met de update kunnen PS4- of Xbox One-spelers The Elder Scrolls Online gratis spelen op de PlayStation 5 of de Xbox Series X of Series S. De update is ook los te koop voor die consolegebruikers.

Met name de graphics zijn met de update flink verbeterd. Console Enhanced kan in de Performance Mode op 60fps draaien in plaats van de oude 30fps. Ook is de draw distance bijna verdubbeld en krijgen textures een hogere resolutie. De game maakt ook gebruik van betere antialiasing waarmee de randen van sommige elementen zoals gras scherper worden, en hebben gebieden met water natuurlijkere reflecties. De laadtijden van de game worden ook verkort, claimt de ontwikkelaar. Ontwikkelaar Bethesda heeft het over 'bijna een halvering' van de laadtijd.