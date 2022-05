Dell vernieuwt Alienware m15- en m17-laptops met Nvidia RTX 30-gpu's

Dell brengt nieuwe versies uit van zijn Alienware m15 en m17. De dunne gamelaptops behouden Intel-processors van de tiende generatie, maar krijgen nieuwe Nvidia-gpu's. De 15,6"-versie is beschikbaar met oledpaneel en de 17,3"-versie is er met 360Hz-lcd.

Net als de vorige uitvoeringen van de Alienware m15 en m17 hebben de nieuwe R4-modellen een Intel Core i7-10870H of i9-10980HK aan boord. Er zit maximaal 32GB DDR4-geheugen in de laptops en een PCIe-ssd tot 2TB. Dell stopt Nvidia's nieuwe RTX 30-videokaarten in de Alienware-laptops, welke modellen er precies beschikbaar komen, is nog niet bekend.

Voor het scherm kan zowel bij de 15,6"- als bij de 17,3"-uitvoering gekozen worden voor een full-hd-paneel of een 4k-paneel. Het 4k-paneel is bij de m15 een oledscherm met een refreshrate van 60Hz en een helderheid van 400cd/m². Bij de m17 is dat een 4k60Hz-paneel met een helderheid van 500cd/m². De 4k-versies hebben ook hardware van Tobii voor eyetracking aan boord.

In de Verenigde Staten komen de nieuwe Alienware-laptops op 26 januari uit voor prijzen vanaf 2149 dollar. Wanneer de laptops naar Nederland en België komen en wat ze dan kosten, is nog niet bekendgemaakt.