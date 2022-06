Lenovo kondigt IdeaPad Gaming 3- en 3i-laptops met maximaal RTX 3060 aan

Lenovo heeft een nieuwe reeks IdeaPad-gaminglaptops aangekondigd. De IdeaPad Gaming 3i krijgt maximaal een twaalfde generatie Intel i7 en een RTX 3060-gpu. De IdeaPad Gaming 3 is de AMD-variant met maximaal een Ryzen 7 6800H en een RTX 3050.

De AMD- en Intel-varianten van de gaminglaptops hebben ieder weer twee uitvoeringen, een 15,6"- en een 16"-versie met een ratio van respectievelijk 16:9 en 16:10. Beide Intel-varianten onder de noemer IdeaPad Gaming 3i hebben een qhd-scherm met een verversingssnelheid van 165Hz, aldus Lenovo in een persbericht. Wat betreft geheugen is er ruimte voor maximaal 32GB DDR4-ram met een klokfrequentie van 3200MHz en een M.2-ssd van 1TB.

De varianten met een AMD-cpu hebben een identiek uiterlijk. Ook de maximale hoeveelheid opslagruimte komt overeen. In tegenstelling tot de Intel-varianten heeft de IdeaPad Gaming 3 van 15,6" een fhd-scherm. De 16"-uitvoering heeft wel eenzelfde qhd-scherm met een 16:10-ratio. Verder ondersteunt Lenovo voor de AMD-uitvoeringen 32GB DDR5-ram van 4800MHz.

Lenovo brengt de 16"-varianten van de IdeaPad Gaming 3 en 3i voor tenminste 1100 euro uit, waarbij laptops met een Intel-cpu in juni uitkomen, terwijl de AMD-versies in juli in de winkel liggen. De 15,6"-varianten van de IdeaPad Gaming 3 en 3i komen voor 1000 euro op de markt. De uitvoering met een Intel-cpu ligt vanaf mei in de winkel, terwijl IdeaPad Gaming 3-laptops met een AMD-processor in juni beschikbaar zijn.

De 16"-varianten zijn alleen in het zwart verkrijgbaar. De 15,6"-uitvoeringen zijn er ook in het wit. Bron: Lenovo