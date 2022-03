KPN verhoogt dagbundel Unlimited Data-abo naar 8GB en aanvuller naar 2GB

KPN-klanten met een Unlimited Data-abonnement kunnen 8GB in plaats van 5GB data per dag gebruiken voordat ze een aanvuller moeten activeren. Die aanvullers zijn voortaan 2GB in plaats van 1GB. T-Mobile en Tele2 kwamen in maart al met vergelijkbare wijzigingen.

Klanten op het KPN-forum merken op dat er wijzigingen zijn doorgevoerd in MijnKPN. Daaruit blijkt dat de 'daglimiet' nu 8GB is in plaats van 5GB en dat de 'dagbundel' wordt verhoogd van 1GB naar 2GB. Het gaat om vergelijkbare aanpassingen als die T-Mobile en Tele2 in maart maakten bij hun Unlimited-abonnementen.

KPN verdubbelt ook de bundel voor het delen van data met andere KPN-abonnementen op hetzelfde adres. Dat is voortaan 50GB in plaats van 25GB. Een moderator bevestigt dat de wijzigingen kloppen en stelt dat KPN daar maandag zelf communicatie over uitstuurt.