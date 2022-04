Onlangs publiceerden we een review van drie laptops met een RTX 3080-videokaart van ASUS, BTO en Razer. De ASUS kwam als beste uit de test rollen en dat had onder andere te maken met de processor. De Ryzen 9 5900HX maakte namelijk gehakt van de Intel-laptops die nog voorzien waren van cpu's van de tiende generatie. De opvolger daarvan, Tiger Lake H, was toen al aangekondigd.

Ondertussen hebben we onze eerste laptop met Tiger Lake H-processor getest. De laptop in kwestie is een ASUS F15 uit de TUF-serie. TUF is ASUS' goedkopere gamemerk, dat onder ROG gepositioneerd wordt en al enkele jaren bestaat. TUF-laptops hebben we in verschillende gedaanten al eerder getest, zoals de TUF Dash in februari en de TUF A15 in de Laptop Best Buy Guide van april. De typenummers van ASUS zijn wat ingewikkeld; het model in deze review wordt ook wel FX506 genoemd, maar op de doos staat met grote letters 'TUF Gaming F15'.

Het uiterlijk van de F15 heeft veel weg van dat van de A15, hoewel de achterkant van het scherm niet bestaat uit een metalen plaat, zoals bij de A15, maar helemaal van plastic is gemaakt. Dat plastic ziet er goedkoop uit en zo voelt het ook aan; je kunt de behuizing makkelijk onder druk laten inveren en als je de hoeken van het scherm vastpakt, kun je het makkelijk krom trekken. Kwalitatief gezien zou je misschien meer verwachten voor 1400 euro, maar je betaalt in dit geval vooral voor de hardware. De F15 is voorzien van een Core i7-11800H-processor met acht cores en een RTX 3060-videokaart. Een blik op de Pricewatch leert dat de ASUS op het moment van schrijven de goedkoopste laptop is die deze specifieke cpu en gpu combineert.

In deze korte review richten we ons vooral op de prestaties van de nieuwe i7-processor en daarom besteden we op verkorte wijze aandacht aan de andere eigenschappen van de laptop, zoals toetsenbord, touchpad en aansluitmogelijkheden.

Wat aansluitmogelijkheden betreft is de laptop redelijk goed voorzien. Er zijn drie USB-A-aansluitingen aanwezig, die een maximale overdrachtssnelheid van 5Gbit/s hebben. De USB-C-aansluiting heeft ondersteuning voor Thunderbolt 4 en kun je dus ook gebruiken om externe schermen op aan te sluiten. Opladen via USB-C gaat niet. Een USB-C-lader kan op dit moment nog maximaal 100W leveren en dat is niet genoeg om de bijgeleverde 200W-lader te vervangen. As je je oplader echter vergeten bent, kun je niet met een generieke USB-C-lader bijladen. Er is verder ethernet aanwezig op basis van een Realtek Gigabit-controller. De draadloze netwerkkaart heeft, vrij ongebruikelijk, een Mediatek-controller en biedt ondersteuning voor Wi-Fi-6. De HDMI-aansluiting ondersteunt versie 2.0 van het protocol, wat toereikend is om 4k-schermen op 60Hz aan te sturen. We missen hooguit een kaartlezer, maar verder is de F15 netjes uitgerust.

Ook met het toetsenbord kunnen we goed overweg. De toetsen bieden een prettige hoeveelheid travel en een duidelijke aanslag. De achtergrondverlichting is in alle kleuren van de regenboog in te stellen, maar niet afzonderlijk per toets, daarvoor zul je een duurdere ROG-laptop moeten aanschaffen. De touchpad werkt zoals hij moet en reageert prima op aanrakingen met meer dan één vinger. Het oppervlak is niet bijzonder groot en wordt ook nog eens beperkt doordat de knoppen er niet onder zijn verborgen, maar los in de behuizing zijn geplaatst.

Benchmarks

De Intel-processors van de elfde generatie werden half mei aangekondigd en zijn Intels eerste 45W-laptopprocessors die op 10nm zijn gemaakt. Ten opzichte van de voorgangers op 14nm is de maximale turbokloksnelheid iets lager: 5,0 in plaats van 5,3GHz, maar de Tiger Lake-architectuur is per kloktik wel vlotter dan zijn voorganger Comet Lake. Dat weten we al een tijdje, want Intel bracht deze architectuur in het najaar van 2020 uit, maar toen ging het om 15W-processors.

Om te beginnen laten we Cinebench los op de nieuwe Intel-cpu. Standaard staat de ASUS-laptop op het performance-profiel, maar in de bijgeleverde Armoury Crate-software kun je hem ook op turbo zetten. Voor de cpu maakt dat niet zoveel uit, maar de gpu wordt er wel een stuk sneller van. Daarover verderop in deze review uiteraard meer. In Cinebench scoort de elfdegeneratieprocessor meteen een stuk beter dan zijn voorgangers van de tiende generatie. Dat geldt zowel als het gaat om de belasting van alle acht cores als bij singlecoreprestaties. Daarbij wordt wel aardig wat energie verstookt; hoewel de cpu een tdp van 45W heeft, tikt hij de 95W aan tijdens het draaien van deze benchmark en komt het verbruik van de cpu package niet onder de 76W. De cpu zit wat prestaties betreft op hetzelfde niveau als de Zen3-processors van AMD met evenveel cores, maar het verbruik van die processors ligt over het algemeen wel lager.

In Resolve zien we dat ook; we hebben Resolve niet op alle gamelaptops in het verleden gedraaid, maar de prestaties liggen in de buurt van de Ryzen 7 5800H, die ook acht cores heeft, en zijn bovendien aanmerkelijk beter dan die van de i9- en i7-processors in de HP Envy en Gigabyte Aero 17. Tot zover presteert de cpu dus prima, er is ook geen sprake van throttling op basis van temperatuur, want de laptop weet de warmte netjes af te voeren. Dat blijkt te veranderen als we games gaan draaien.

Gamebenchmarks

Het belangrijkst bij deze laptop zijn de prestaties in games. Hoeveel schieten we op met de i7-processor in games? We hebben de laptop zoals gezegd op het Turbo-profiel getest en dat levert in de grafische test van 3DMark Fire Strike een 22 procent hogere score op. De 3060-gpu van de TUF F15 heeft een TGP van 90 watt, met nog eens 5 watt dynamic boost. Daarmee kun je, ondanks de goede 3DMark-score, al voorspellen dat dit niet de snelste 3060-laptop zal zijn. De Legion 5 Pro, die we eerder reviewden, heeft bijvoorbeeld een maximum-tgp van 130 watt. Als je meer mag verbruiken en die warmte ook nog eens goed kunt afvoeren, ben je per definitie sneller, want je gpu zal op een hogere kloksnelheid blijven draaien.

3DMark kijkt niet alleen naar de snelheid van de gpu, maar ook naar die van de cpu, die belast wordt in de Physics-test. Daarin blijkt de 11800H in de ASUS tegen te vallen. Hij is niet sneller dan Intel-cpu van de tiende generatie in een aantal andere gamelaptops. Ook de snelste AMD-cpu's blijkt hij niet te kunnen verslaan. In de gamebenchmarks hieronder hebben we games op verschillende resoluties getest. Op lage resoluties en bij lage instellingen is de bottleneck voor de framerate vooral de processor. Bij hogere resoluties en detailinstellingen is vooral de gpu de bottleneck. We beginnen met een game die al lang meedraait, maar voor een flinke cpu-belasting kan zorgen: GTA V.

In GTA V zien we net als in 3DMark dat de 11800H zijn voorgangers uit de tiende generatie niet weet te verslaan. Op Medium-instellingen op 1080p-resolutie zijn het juist de oudere Intel-processors die de game soepeler weten te draaien. Draaien we de grafische instellingen omhoog naar Ultra en zetten we de resolutie op 4k, dan is de 3060-videokaart net zo snel als de 3070-videokaart in de ASUS Dash F15. Dat komt doordat die 3070 behoorlijk zuinig was afgesteld, oftewel een lage tgp had van slechts 85W. De 95W van de 3060-videokaart in de F15 blijkt dus even snel te zijn. Dat het nog sneller kan met een RTX 3060 voorspelden we eerder al; de Legion 5 Pro met zijn tgp van 130W is in deze test nog eens 12 procent vlotter.

We kijken vervolgens naar een game die wat minder lang geleden werd uitgebracht: Shadow of the Tomb Raider. Daarin weet de 11800H, als we naar de resultaten op 1080p-resolutie en Medium-instellingen kijken, niet echt te imponeren. Het verschil lijkt nog wat erger dan bij GTA V, want in deze test is een Medion-laptop met i5-processor en een RTX 3060 zelfs sneller dan de F15. Op hogere resoluties en grafische instellingen presteert de F15 wel weer zoals je zou verwachten. Stel je hebt een extern 1440p-scherm, dan is de game soepel te spelen.

De prestaties op lage instellingen, waarbij de cpu veel werk moet verzetten, zijn echter niet opzienbarend en lijken ook niet te kloppen met de resultaten uit Cinebench en Resolve, waarbij de 11800H juist sneller was dan zijn voorgangers van de tiende generatie. De verklaring blijkt te liggen bij de hoeveelheid vermogen die cpu en gpu mogen opnemen. Hoewel de cpu een tdp van 45W heeft, is er een maximum van 105W. Dat gebeurt in de praktijk ook, want in Cinebench zagen we al dat de cpu de 95W aantikt. Het maximum van de gpu is 95W, wat voor de cpu en gpu samen een maximum van 200W oplevert. Dat is net zoveel als de bijgeleverde adapter maximaal kan leveren. Van die 200W moet de laptop echter ook zijn scherm, werkgeheugen en alle andere hardware van energie voorzien. De laptop blijkt vervolgens zodanig te zijn afgesteld dat de cpu een stuk minder vermogen opneemt tijdens games dan bij een taak waarbij de gpu ongemoeid blijft, zoals Cinebench. Het effect daarvan verschilt per grafische instelling en per game.

Een laatste game, om het af te leren, is Metro: Exodus en ook daar zien we een vergelijkbaar beeld. Op hoge instellingen zijn de prestaties goed, maar bij lagere settings is de Medion met i5-processor opnieuw vlotter.

Scherm en accuduur

We zouden niet volledig zijn als we niet ook aandacht aan het beeldscherm besteden. De F15 heeft een 144Hz-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels en maakt gebruik van een ips-achtig paneel met een matte coating.

Op papier klinkt dat goed, maar het paneel, dat door Chi Mei gemaakt wordt, is niet van de beste kwaliteit. Als we het doormeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Calman-software, blijkt de maximale helderheid laag te zijn, het contrast tegen te vallen en slechts een procent of 60 van de sRGB-gamut te worden weergegeven. Het is kortom geen scherm waarop je beeldkritisch werk wilt doen of dat je wilt gebruiken als er veel omgevingslicht is. Voor een gamelaptop is een slechte kleurweergave in principe geen ramp; je hebt immers geen precieze kleuren nodig als je alleen games speelt. Wat je wel nodig hebt, vooral voor snelle shooters, is een scherm dat de beelden vlot weet weer te geven, maar ook op dat punt valt het paneel door de mand. Om 144 beeldjes per seconde ghostingloos te laten zien, moet het paneel een responstijd van 6,9ms hebben en dat wordt in geen van onze vier tests gehaald. Het scherm is dus op geen enkel punt een aanrader.

Een lange accuduur is mooi meegenomen voor een gamelaptop, maar vinden we geen vereiste. De F15 heeft een flinke accu van 90Wh, maar de accuduur die we in onze tests halen, is middelmatig en zeker niet zo goed als bij de duurdere modellen van dezelfde fabrikant, zoals de Scar 15 die we onlangs hebben getest.

Conclusie

De TUF F15 is de eerste laptop met een 45W-processor van Intels Tiger Lake-generatie die we tot nu toe hebben getest. De prestaties van de nieuwe cpu zijn nog wat moeilijk te duiden, want ze zijn sterk afhankelijk van het vermogen dat de chip kan opnemen. In taken waarin alleen de cpu belast wordt, weet de F15 prima te presteren en is de nieuwe Intel-chip sneller dan zijn voorgangers. Als de gpu ook honger naar energie krijgt, vooral in games dus, moeten beide chips de beperkte hoeveelheid energie verdelen en dan blijkt de cpu niet meer zo snel te zijn. Dat ligt niet per se aan de cpu, maar eerder aan de manier waarop ASUS de laptop ontworpen heeft; die weet niet het maximale uit de 11800H te halen.

Dat ontwerp is gericht op de gamer die veel hardware voor zijn geld wil en op papier ziet dat er dan ook goed uit. Voor 1400 euro krijg je een laptop met een Core i7-11800H-processor, 16GB geheugen, een 512GB-ssd en een RTX 3060-videokaart. Er zit bovendien een 144Hz-scherm op en een flinke accu van 90Wh. Helaas valt er op al die specificaties wel wat aan te merken. De cpu is niet zo vlot in games als je zou willen en van de 3060 zijn er concurrenten te vinden met een hogere tgp. De 90Wh-accu is groot, maar de accuduur is niet bijzonder en het scherm kunnen we op geen enkel punt aanraden.

Misschien mag je voor 1400 euro gezien de specificaties niet meer dan dit verwachten, maar wat ons betreft is dit een goede reden om door te sparen voor een duurdere gamelaptop. O ja, zoals vermeld ontbreekt ook een kaartlezer, maar waarschijnlijk zal dat voor de meesten niet de grootste dealbreaker zijn.