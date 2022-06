Intel was de afgelopen jaren de onbetwiste nummer een op het gebied van laptopprocessors, maar sinds Ryzen is grote concurrent AMD ook voor de mobiele gebruiker helemaal terug. Daar zijn laptopmakers inmiddels ook achter. Op de CES, waar AMD met de Ryzen 5000-serie weer een nieuwe sprong in rekenkracht kon beloven, was het grote nieuws toch vooral dat deze chips nu óók breed terecht moeten komen in de allersnelste gamelaptops, voorzien van Nvidia RTX3060, RTX3070 of RTX3080-videokaart. Dat gebeurde vorig jaar met de Ryzen 4000-serie nog niet, hoewel ook die processors eigenlijk al rapper waren dan het Intel-equivalent.

Je zou haast vergeten dat ook Intel best wat interessante nieuwtjes had op de CES, en dan vooral als het gaat over krachtige laptopprocessors, voorzien van een tdp rond 45W. In de afgelopen jaren zat er nauwelijks verschil in de processors die Intel in dit segment uitbracht, behalve dat de (theoretische) maximale klokfrequentie telkens weer werd opgeschroefd. Met de nieuwe Tiger Lake H-reeks verandert dat. De chips zijn voorzien van gloednieuwe Willow Cove-cores en gebakken op een kleiner 10nm-procedé. Ook is de igpu enorm veel sneller en er zijn bovendien de nodige verbeteringen aan het platform, zoals PCIe 4, Thunderbolt 4 en (de mogelijkheid voor) sneller werkgeheugen. Al die eigenschappen kennen we al van de Tiger Lake U-processors, die in het afgelopen najaar werden geïntroduceerd voor dunnere en lichtere laptops.

Quadcore-tussendoortje

Waar AMD's Ryzen 5000H-processors nu al beschikbaar zijn, althans in theorie, is het nog even wachten op Intels Tiger Lake H-serie, die in ieder geval één variant met acht cores moet gaan bevatten. Volgens Intel zouden later dit kwartaal pas de eerste producten verschijnen. Als tussendoortje is er nu wel al de Tiger Lake H35-serie. Voorzien van een tdp van 35W vult die het gat tussen de 45W verstokende H-processors en de 12-28W-U-processors. Intel ziet het daarmee als een mooie oplossing voor relatief lichte en dunne gamelaptops. Dat klinkt logisch, maar is niet echt een nieuwe gedachte. Laptopfabrikanten konden de 45W-H-processors van Intel al terugschroeven tot 35W als zij dat voor een bepaald model nodig achtten, terwijl AMD sinds vorig jaar speciale 35W-versies van zijn laptopprocessors heeft, die je herkent aan het achtervoegsel -HS.

Intel Tiger Lake H35 Cores

Threads 28W

Basis 35W

Basis 1C

Turbo 2C

Turbo 4C

Turbo L3

Cache Xe

Gpu i7-11375H SE 4C/8T 3 3,3 5 4,8 4,3 12MB 96 i7-11370H 4C/8T 3 3,3 4,8 4,8 4,3 12MB 96 i5-11300H 4C/8T 2,6 3,1 4,4 4,4 4 8MB 96

Opvallend aan de Tiger Lake H35-serie is wel dat deze tussenserie niet is gebaseerd op geknepen snelle chips, maar juist op verder opengeschroefde U-processors. Een Tiger Lake H35-processor heeft dezelfde opbouw als een Tiger Lake U-cpu voor een Ultrabook, zoals je in bovenstaand modeloverzicht kunt zien. Dat betekent dat er maar vier cores aanwezig zijn, waar de 45-watters van Intel en AMD tot acht cores kunnen bevatten.

Slanke notebook met nieuwe componenten

Om te bekijken wat Intels nieuwe laptopprocessor in de praktijk vermag, stuurde ASUS ons zijn nieuwe TUF Dash F15. Met een dikte van minder dan 2cm en een gewicht van 2,1kg is hij voor een 15,6"-gamelaptop aangenaam slank. Naast een Core i7-11370H-processor bevat het apparaat een op papier behoorlijk rappe Nvidia RTX3070 Laptop-gpu. Dat is opvallend, want ASUS positioneert de TUF-serie traditioneel gezien als een goedkopere instap beneden de ROG-lineup. Het is de eerste keer dat we een laptop met die videokaart onder de loep nemen, dus ook bij dit onderdeel staan we verderop uitgebreid stil. Ons testmodel, voluit de ASUS TUF Dash F15 FX516PR-AZ019T, is verder voorzien van een ips-scherm met full hd en een 240Hz-refreshrate, 16GB werkgeheugen en een 1TB-ssd. De adviesprijs bedraagt 1749 euro.

Testresultaten: processorprestaties

Zoals te verwachten tonen de twee Cinebench-scores hieronder een compleet verschillend beeld. Tiger Lake is tot erg goede singlecoreprestaties in staat, zo weten we al van de energiezuinige Tiger Lake-U serie. Nogal wiedes dus dat de TUF Dash F15 met 'opgevoerde' chip uit dezelfde reeks in de Singlecore-test een topscore bereikt.

Wordt daarentegen het maximale gevraagd van álle rekenkernen die de processor heeft, dan valt de TUF Dash 15 ver terug in de rangorde. De meeste concurrenten hebben een processor met zes of acht cores. Daar kan de quadcore-i7-11370H uiteindelijk echt niet tegenop, ook al krijgt hij alle ruimte om zijn maximale prestaties te leveren.

Zoals gebruikelijk renderen we een 4k-video met DaVinci Resolve, waarvoor de TUF Dash F15 bijna 12 minuten nodig heeft. Dat is weliswaar sneller dan de Tiger Lake-U laptops in dit overzicht, die niet continu een hoge kloksnelheid kunnen blijven aanhouden tijdens het renderproces, maar flink trager dan de zes- en achtcoreconcurrentie. De balans tussen snelheid en stroomverbruik is voor deze toepassing ook een beetje zoek. Zo verbruikt de Ryzen 7 4800H-processor van de MSI Bravo 17 tijdens de test gemiddeld enkele watts meer dan de i7-11370H in de TUF Dash F15, maar is deze laptop wel bijna 80 procent sneller klaar.

We beoordelen met behulp van Blender in hoeverre de prestaties van de processor op de lange duur constant blijven. Daarbij renderen we een eenvoudige afbeelding herhaaldelijk en noteren we telkens de rendertijd. Die verschilt bij de TUF Dash F15 niet veel tussen de verschillende runs, hoewel er van de derde naar de vierde run een klein knikje te zien is. Dat laat zich verklaren als we kijken naar het praktijkverbruik van de processor. Zoals we van ASUS kennen, gaat de fabrikant verder dan de tdp die Intel officieel voorschrijft voor de Tiger Lake H35-serie, althans als je de adapter inplugt. In eerste instantie piekt het verbruik rond de 55W, om bij langdurige belasting licht te zakken tot een waarde tussen de 45 en 50W. Op de accu blijft het verbruik zoals gebruikelijk lager, op de lange duur nog ongeveer 30W, met uiteraard ook verminderde prestaties tot gevolg.

In vergelijking met de ASUS Zenbook Duo 14 UX482EA, de snelste Tiger Lake-U laptop die we tot nu toe hebben gereviewed, is de TUF Dash F15 dankzij het veel hogere verbruik beduidend sneller. De piekprestaties van de TUF Dash F15 liggen op hetzelfde niveau als die van de Acer ConceptD 3 Ezel met zescore-Core i7-10750H, die maximaal 45W verbruikt. Zodra de TUF Dash F15 tot hetzelfde stroomverbruik wordt gelimiteerd, is de oudere chip sneller. De Ryzen-concurrentie is ook in deze test ongenaakbaar, terwijl die cpu's daar niet veel meer stroom voor nodig hebben. Sterker nog, van de Medion Erazer Beast X25 weten we dat die vanaf de zevende test throttlet naar ongeveer 30W.

De Core i7-11370H is kortom niet de processor die je wilt hebben als je je laptop ook voor contentcreation gaat gebruiken. Er is echter, zoals de bovenstaande benchmarkreeks uitwijst, misschien geen man overboord als je toepassing goed van de videokaart gebruik kan maken. In de PCMark 10-deeltest op het gebied van 'Digital Content Creation' blijft de TUF Dash F15 de laptops met Ryzen 4000H-cpu in dit overzicht voor. Als we een blik werpen op de subscores, lijkt dat vooral te komen doordat een deel van de tests, bijvoorbeeld 'Rendering and Visualization', op de videokaart kan worden gedraaid. Die is bij deze specifieke Ryzen-machines dan weer stukken trager. De Medion-laptop met Ryzen 5000H én snelle videokaart is evengoed nog veel sneller dan de TUF Dash F15.

Puur voor gaming vormen de lage multicoreprestaties van Intels nieuwe aanbod niet noodzakelijk een probleem, zoals je terugziet aan de hoge score in PCMark 10 Gaming. Die is in lijn met wat je gezien de videokaart zou verwachten. Veel spellen leunen veel sterker op singlethreaded prestaties en die zijn bij dit apparaat dus juist erg goed. Spellen die meer dan vier cores en acht threads nodig hebben voor goede framerates, zijn vooralsnog zeldzaam. Je kunt je voor de toekomst wel afvragen of dat zo blijft, nu de nieuwste generatie consoles met octacore-cpu's is uitgerust.