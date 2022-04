TCL toont slimme bril Thunderbird met transparant microledkleurenscherm

TCL's dochterbedrijf Ffalcon heeft de Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition onthuld, een slimme bril met transparant kleurenscherm waar beeld op geprojecteerd wordt. In het midden van de bril zit een camera om foto's te kunnen maken. Prijs en beschikbaarheid zijn niet bekend.

In de pootjes van de Thunderbird-bril zitten 4µm-microleds die het beeld via het montuur van de bril naar de glazen projecteren. Zo komt er aan de bovenzijde van de twee schermen een rechthoekig beeld. Het gaat dus niet om schermvullend beeld. Hoe groot dit beeld is en welke resolutie het heeft, is niet duidelijk.

Of de bril zelfstandig werkt of gekoppeld moet worden aan een smartphone, is eveneens niet bekend. De bril kan met vegen en drukken aan de rechterpoot worden bestuurd. Gebruikers kunnen volgens TCL met de bril het nieuws zien, agenda-afspraken bekijken en foto's maken die gedeeld kunnen worden.

De Thunderbird-bril lijkt op een concept dat Xiaomi een maand geleden toonde. Deze Smart Glasses hebben een microledpaneeltje met een diameter van 0,13 inch om notificaties te kunnen tonen. Xiaomi's bril zou onafhankelijk van een smartphone gebruikt moeten kunnen worden, was het idee. Vorige maand lieten Facebook en Ray-Ban ook de Ray-Ban Stories zien, slimme brillen zonder scherm.