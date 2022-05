Sony heeft 13,4 miljoen PlayStation 5-consoles verkocht

Sinds de release van de PlayStation 5 heeft Sony 13,4 miljoen exemplaren van de console verkocht. In het afgelopen kwartaal ging het om 3,3 miljoen stuks. Ondanks de aanhoudende tekorten verkoopt de PS5 nog altijd vrijwel net zo goed als de PS4 in dezelfde periode.

De PlayStation 5 is inmiddels vier kwartalen op de markt; de PlayStation 4 werd in de vier kwartalen na de release 13,8 miljoen keer verkocht. De PlayStation 5 loopt nu dus iets achter op zijn voorganger, maar is nog altijd slecht leverbaar, waardoor de verkopen niet direct te vergelijken zijn met de PS4, waar geen tekorten van waren.

Bij de presentatie van de cijfers over het vorige kwartaal gaf Sony aan genoeg chips te krijgen om in het financiële boekjaar in totaal 14,8 miljoen PlayStation 5-consoles te verkopen. Dat boekjaar loopt van 1 april 2021 tot 31 maart 2022. In de eerste twee kwartalen van dat boekjaar heeft Sony nu 5,6 miljoen exemplaren geleverd.





In het afgelopen kwartaal verkocht Sony 76,4 miljoen games voor de PlayStation 4 en 5, waarvan 7,6 miljoen firstpartytitels van Sony's eigen gamestudio's. De aantallen zijn wat lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Toen verkocht Sony 81,8 miljoen PlayStation-games, waarvan 12,8 miljoen eigen titels.

Sony leverde in het afgelopen kwartaal ook nog 200.000 PlayStation 4-consoles. In het vorige kwartaal waren dat er nog een half miljoen. In totaal heeft Sony nu 116,7 miljoen exemplaren van de PS4 verkocht. Die console kwam voor het eerst uit in november 2013.

Aan het einde van het afgelopen kwartaal waren er 47,2 miljoen PlayStation Plus-abonnees, en dat waren er 1,3 miljoen meer dan een jaar geleden. Het aantal maandelijks actieve PlayStation Network-gebruikers nam af van 108 miljoen vorig jaar naar 104 miljoen dit jaar. Vorig kwartaal nam het aantal actieve gebruikers ook al af ten opzichte van een jaar eerder. De piek in 2020 heeft vermoedelijk te maken met de lockdowns als gevolg van de coronapandemie.

Cijfers van Game & Networking Services-bedrijfsonderdeel

Sony's kwartaalomzet bedroeg omgerekend zo'n 18 miljard euro, 13 procent hoger dan vorig jaar, onder andere vanwege de groei van het Game & Networking Services-segment. De omzet van dat bedrijfsonderdeel steeg met 27 procent. Ook de bedrijfsonderdelen voor muziek en film deden het volgens Sony goed. De operationele inkomsten kwamen uit op omgerekend 2,4 miljard euro. Dat is 1 procent hoger dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. De nettowinst bedroeg zo'n 1,6 miljard euro en dat is 54 procent lager dan in de vergelijkbare periode een jaar geleden.