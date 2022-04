Sony laat Europese gebruikers zich aanmelden om kans te maken op aanschaf PS5

Europese consumenten kunnen zich nu aanmelden om kans te maken een PlayStation 5-console direct bij de fabrikant aan te schaffen. Dit is onder andere mogelijk in Nederland en België, zo blijkt uit de website van de fabrikant.

Sony meldt op zijn website dat het een 'beperkt aantal consoles' beschikbaar heeft en dat gebruikers zich via hun PSN-account kunnen aanmelden om hierop kans te maken. Instructies daarvoor staan op de webpagina, merkten VGC en Eurogamer op. Gebruikers die dat doen, maken automatisch kans een PS5 aan te schaffen bij het bedrijf, hoewel dat vanwege de kleine voorraad niet is gegarandeerd. Gebruikers die geselecteerd worden, krijgen een e-mail met instructies. Wanneer de nieuwe voorraad concreet in de verkoop komen, is nog niet bekend.

Sony maakt de PlayStation Direct-winkel onder andere beschikbaar voor consumenten in Nederland en België, zo staat op de website vermeld. Het bedrijf accepteert momenteel alleen nog Visa en MasterCard als betaalmethode en gebruikers kunnen maximaal één PS5 of PS5 Digital Edition per huishouden aanschaffen. Sony zette zijn PlayStation Direct-webwinkel vorig jaar al online in de Benelux en verkocht daar al PS5-consoles. Het bedrijf deed dat bijvoorbeeld via een queue-systeem en door zelf uitnodigingen naar bepaalde gebruikers te sturen.