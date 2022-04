Releasedatum Shadow Warrior 3 verschijnt in PlayStation Store en Xbox Store

De volgende Shadow Warrior-game lijkt op 1 maart 2022 uit te komen. Dit is nog niet officieel aangekondigd, maar zowel de PlayStation Store als de Xbox Store noemen deze releasedatum. De game stond eerst in de planning voor 2021 maar werd later uitgesteld tot dit jaar.

De releasedatum lijkt onlangs te zijn toegevoegd aan de Xbox Store, zo merkt onder andere GamingBolt op. Ook de PlayStation Store noemt een Shadow Warrior 3-release op 1 maart, specifiek om 20.00 uur Nederlandse tijd. De productpagina op Steam is op het moment van schrijven echter nog niet aangepast. De game kan in de PlayStation en Xbox Store inmiddels wel worden vooruitbesteld en kost daar 50 dollar. Gebruikers krijgen daarbij direct toegang tot de eerste twee Shadow Warrior-games en een katana-skin.

Shadow Warrior 3 werd in 2020 aangekondigd door de Poolse ontwikkelaar Flying Wild Hog. De game wordt uitgegeven door Devolver Digital. In de first-person-shooter onderneemt hoofdpersonage Lo Wang een missie om een oude draak te vangen. Deze derde titel is een vervolg op het origineel uit 1997 en het tweede deel uit 2016.