Devolver Digital en Flying Wild Hog tonen eerste gameplay Shadow Warrior 3

Gameuitgever Devolver Digital heeft de eerste gameplaybeelden van Shadow Warrior 3 getoond. Met name de grijphaak, wall running, de executies en het gebruik van de omgeving als wapen worden in de schijnwerpers gezet.

In Shadow Warrior 3 onderneemt Lo Wang een onwaarschijnlijke missie om een oude draak te vangen, die onbedoeld uit zijn eeuwige gevangenis is ontsnapt door toedoen van Lo Wang en zijn sidekick Orochi Zilla. Los van de gameplay-informatie is bekend dat het spel ontwikkeld wordt door Flying Wild Hog, de Poolse studio achter de vorige twee games in deze serie en Hard Reset.

Meer informatie is er over de game niet bekendgemaakt. Nog steeds staat de releasedatum gepland voor 2021 en komt de game uit op pc's, maar wordt er niet over de consoles gesproken. De vorige twee games kwamen wel uit op de PlayStation 4 en Xbox One en de eerste game uit de reboot-serie zelfs uiteindelijk ook voor macOS en Linux. Ook een prijs is nog niet bekend.

Trailer werd onthuld tijdens Devolver Direct