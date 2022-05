Sony opent webwinkels voor verkoop PlayStation-hardware in Nederland en België

Sony is begonnen met het aanbieden van consoles via zijn eigen Direct-site in Nederland en België. De PlayStation 5 is echter in beide landen niet op voorraad. Er is ook geen mogelijkheid om een exemplaar te reserveren of in te tekenen op een wachtrij.

Zowel de Nederlandse als Belgische Direct-sites van Sony staan sinds maandag live. PlayStation Nederland meldt op Twitter dat gebruikers daar 'verschillende producten' kunnen aanschaffen en toont daar een afbeelding van controllers bij.

De Playstation 5 is zowel in de Nederlandse als in de Belgische webshop niet op voorraad. Wanneer er voorraad komt, is niet duidelijk. Er is geen functie om een melding daarover te krijgen en het is ook niet mogelijk om een reservering te plaats of om in te tekenen op een wachtrij. De PlayStation 4 en accessoires zoals controllers zijn wel te bestellen.

Sony verkoopt in de Verenigde Staten al langer consoles via zijn Direct-website. Daar hanteert het bedrijf een wachtrij voor PS5-kopers. Sony stelt die wachtrij op bepaalde momenten voor korte tijd open. Of een dergelijk systeem ook naar de Benelux komt, is niet bekend.

Sony maakte in mei al bekend van plan te zijn om zelf consoles te gaan verkopen in de Benelux. Dat bleek uit een presentatie aan investeerders. Vorige week opende Sony de Direct-winkel in Duitsland en toen bleek al dat de Benelux-sites snel zouden volgen. Nintendo en Microsoft verkopen hun consoles al langer via hun eigen webwinkels.

Grote vraag en aanhoudende tekorten

De PlayStation 5 kwam iets meer dan een jaar geleden uit en is vanwege aanhoudende chiptekorten en de hoge vraag slecht verkrijgbaar. De verkoopcijfers lopen ongeveer gelijk met die van de PlayStation 4 in de vergelijkbare periode na de release, maar van die console waren er geen grote tekorten.

Volgens Bloomberg produceert Sony de komende maanden door chiptekorten een miljoen minder exemplaren van de PlayStation 5 dan het bedrijf eerder had ingeschat. De productie in de periode van april dit jaar tot eind maart volgend jaar zou daarmee uitkomen op 15 miljoen stuks in plaats van 16 miljoen exemplaren. Sony heeft eerder aangegeven te verwachten dat de console ook volgend jaar moeilijk verkrijgbaar zal zijn.