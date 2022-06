Sony voorziet PlayStation-app van nieuwe interface en voicechat-functie

Sony brengt woensdag een vernieuwde versie van zijn PlayStation-app uit. De mobiele applicatie krijgt een nieuwe interface en wordt onder andere voorzien van een voicechat-functie. PS5-gebruikers kunnen in de toekomst ook games opstarten via de app.

Gebruikers kunnen via de PlayStation-app parties aanmaken en voicechats met maximaal 15 gebruikers houden, zo meldt Sony. Ook is de interface van de app vernieuwd. Zo toont het thuisscherm in de nieuwe versie onder andere welke games momenteel worden gespeeld door vrienden. Het homescreen toont ook informatie over games die de gebruiker recentelijk heeft gespeeld. Het huidige thuisscherm van de app toont een 'What's New'-scherm, die onder andere recent behaalde trophies van vrienden weergeeft.

Verder wordt de messages-functie in de app verwerkt. Gebruikers kunnen al berichten naar andere PlayStation-gebruikers sturen via hun smartphones, maar deze functionaliteit zit momenteel nog verwerkt in een losse app. Sony voegt daarnaast een Explore-scherm toe, waar onder andere artikelen van de officiële PlayStation-blog worden geplaatst.

De app krijgt ook nieuwe functies die werken in combinatie met de PlayStation 5. Gebruikers van deze next-genconsole kunnen PS5-games via de app opstarten, de 'opslagruimte van de console beheren' en via de app inloggen op de PS5. De PlayStation 5 komt op 19 november uit. De nieuwe versie van de app moet vanaf deze week beschikbaar komen op Android en iOS.

