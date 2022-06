Bedrijf stopt met aangepaste PlayStation 5-panelen na dreiging rechtszaak Sony

Een bedrijf dat aangepaste zijpanelen voor de PlayStation 5 aanbood, is daarmee gestopt nadat Sony heeft gedreigd naar de rechter te stappen. Volgens Sony maakt het bedrijf met de zijpanelen inbreuk op intellectuele eigendommen.

Het Britse bedrijf CustomizeMyPlates nam al bestellingen aan voor de aangepaste zijpanelen, die werden aangeboden voor zo'n 35 euro. De bedoeling was dat de plastic panelen twee weken na de release van de console beschikbaar zouden komen. Er was keuze uit verschillende kleuren en motieven. Bestellingen zijn geannuleerd en kopers krijgen hun geld terug.

Tegen Video Games Chronicle zegt het bedrijf dat het is gestopt met de zijpanelen na dreigingen van Sony om een rechtszaak te starten. Volgens de PlayStation 5-fabrikant maakte het bedrijf inbreuk op intellectuele eigendommen door aangepaste zijpanelen voor de console aan te bieden.

Het bedrijf zegt eerst onderzoek gedaan te hebben en gedacht te hebben dat het de zijpanelen kon aanbieden zonder in de juridische problemen te komen. Sony heeft wel patent aangevraagd op de zijpanelen, maar dat is nog niet toegekend. Eerder dwong Sony het bedrijf al van naam te veranderen. Aanvankelijk was dat PlateStation5 en dat leek volgens de consolefabrikant te veel op PlayStation 5.

Na het wijzigen van de naam bleef Sony echter dwarsliggen. Het bedrijf wil een gang naar de rechter voorkomen en is daarom gestopt met het aanbieden van de zijpanelen. Het bedrijf verkoopt nu alleen nog skins, stickers die op de panelen geplakt kunnen worden.

In oktober toonde Sony voor het eerst een teardown van de PlayStation 5. Daaruit bleek dat gebruikers de witte zijpanelen eenvoudig los kunnen klikken. Het zou dus eenvoudig zijn om vervangende panelen te installeren, bijvoorbeeld voor gebruikers die een andere kleur willen. Of Sony zelf vervangende zijpanelen gaat uitbrengen in de toekomst, is nog niet bekend.

PlayStation 5-zijpanelen die het bedrijf wilde aanbieden