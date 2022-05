Bedrijf verkoopt weer aangepaste PlayStation 5-panelen ondanks dreiging van Sony

Het bedrijf CMP Shells verkoopt weer zijpanelen voor de PlayStation 5, nadat het bedrijf daar in november mee stopte. Sony dreigde toen met een rechtszaak, maar CMP Shells claimt nu dat het bedrijf juridisch gezien 'onaantastbaar' is omdat het patent nog niet aan Sony is toegekend.

CMP Shells verkoopt nu zwarte ABS-kunststoffen panelen voor omgerekend inclusief btw 49,90 euro. Het bedrijf produceert op dit moment duizend panelen, volgens de FAQ wil het bedrijf daarmee exclusiviteit waarborgen. CMP Shells sluit niet uit later nog meer panelen te maken. Eind februari zijn alle orders volgens het bedrijf verzonden. Vooralsnog verkoopt het bedrijf alleen panelen voor de PlayStation 5 met schijflade.

Het bedrijf verkocht vorig jaar onder de naam CustomizeMyPlates al de zijpanelen, maar stopte daarmee toen Sony met een rechtszaak dreigde. Sony stelde destijds dat het Britse bedrijf met de zijpanelen inbreuk maakte op de intellectuele eigendommen van Sony. Toen verkocht het bedrijf de panelen in meerdere kleuren, zoals zilver, rood en blauw. De panelen waren toen met 35 euro ook goedkoper dan nu.

CMP Shells claimt nu dat het Sony-patent nog niet is toegekend en dat alle verkochte zijpanelen voor toekenning van het patent 'onaantastbaar' zijn. CMP Shells stelde dat eerder niet te weten en staakte daarom in november de verkoop van de panelen. Het bedrijf voegt daar aan toe dat het naar eigen zeggen niemands ontwerpeigendom heeft gekopieerd en dat de panelen van het bedrijf beter helpen met de koeling dan de originele PlayStation 5-panelen. CMP Shells zegt dat het bedrijf daarom ook na het toekennen van het patent de panelen nog kan blijven verkopen. Bewijs voor de verbeterde koeling geeft CMP Shells niet. Op de getoonde renders lijkt het CMP Shells-ontwerp niet te verschillen van Sony's ontwerp.

Het is de tweede keer dat CMP Shells van naam gewijzigd is, al lijkt het deze keer om een afsplitsing te gaan. CustomizeMyPlates is namelijk nog wel actief en verkoopt vinyl stickers voor consoles. De twee webshops hebben waarschijnlijk nog wel dezelfde eigenaren; zo delen ze hetzelfde logo en verkopen beide bedrijven dezelfde God of War Ragnarök-skin voor de PlayStation 5-controller. Eerder noemde het bedrijf zich nog PlateStation5, wat het bedrijf onder druk van Sony liet vallen.