Halo Infinite-director trekt zich terug uit ontwikkeling

Chris Lee, de director van Halo Infinite, werkt niet langer aan de game. Dat bevestigen de 343 Industries-topman en Microsoft aan Bloomberg. Lee blijft wel werkzaam bij Microsoft. Halo Infinite zou aanvankelijk in november uitkomen, maar werd na kritiek uitgesteld tot 2021.

Chris Lee bevestigde woensdag dat hij niet langer aan het project werkt, meldt financieel persbureau Bloomberg. "Ik heb een stap teruggedaan bij Infinite en kijk uit naar toekomstige kansen", vertelt hij. "Ik geloof in het team en heb er alle vertrouwen in dat ze een geweldige game zullen afleveren. Nu is een goed moment voor mij om een stapje terug te doen."

Microsoft laat in een statement aan Bloomberg weten dat Lee niet meer aan Halo werkt, maar nog wel een werknemer is bij het bedrijf. "Chris Lee blijft een Microsoft-medewerker en hoewel hij nu terugtreedt uit Halo Infinite, waarderen we alles wat hij tot nu toe voor het project heeft gedaan."

Lee is niet de eerste topman die de ontwikkeling van Halo Infinite verlaat. In augustus verlieten creative director Tim Longo en executive producer Mary Olson het project. 343 Industries liet toen weten dat 'de creatieve visie en productie van de game onder leiding van Chris Lee blijven', schrijft Bloomberg.

Halo Infinite zou aanvankelijk een launchtitel worden voor de Xbox Series X en S, maar de game werd uitgesteld tot 2021 na kritiek op de graphics van het spel. De rol van Lee werd rond die tijd deels aan de kant gezet, terwijl Microsoft Halo-veteraan Joe Staten inhuurde om de singleplayercampagne van het spel te leiden. Een andere executive, Pierre Hintze, kreeg de multiplayer onder zijn hoede, zo schrijft Bloomberg.