Halo Infinite heeft bij release geen co-op-campagne en Forge-leveleditor

Ontwikkelaar 343 Industries laat weten dat de co-op-modus voor de campagne en de Forge-leveleditor voor Halo Infinite zijn uitgesteld tot na de release. De studio wil zich eerst richten op de singleplayermodus en de reguliere multiplayer.

343 Industries maakt het uitstel van deze modi bekend tijdens zijn development update voor augustus, waarin het bedrijf ook stelt dat het '100 procent toegewijd' is om Halo Infinite tegen de feestdagen uit te brengen. De game heeft nog geen concrete releasedatum, maar de studio deelt deze naar eigen zeggen 'zeer binnenkort'.

Volgens head of creative Joseph Staten is het uitstel van de Forge-modus en een co-op-functie voor de singleplayercampagne nodig om de kwaliteit van de basisgame bij release te waarborgen. De twee features worden in latere 'seizoenen' van Halo Infinite geïntroduceerd. De co-op-feature moet volgens de huidige planning in seizoen twee verschijnen en Forge volgt in seizoen drie.

343 Industries is naar eigen zeggen van plan om iedere drie maanden een nieuw seizoen uit te brengen. Daarmee komt co-op voor de campagne vermoedelijk drie maanden na de release beschikbaar en wordt de Forge-modus waarschijnlijk na zes maanden toegevoegd.

Co-op voor de campaign en Forge zijn beide features die bekend zijn uit veel eerdere Halo-games. Met de co-op-feature kunnen meerdere spelers gezamenlijk de singleplayercampagne doorlopen. Forge is een leveleditor, waarmee gebruikers multiplayermaps kunnen aanpassen, opslaan en delen.

De complete Halo Infinite-game werd eerder al uitgesteld; het spel stond aanvankelijk in de planning voor eind vorig jaar, maar 343 Industries besloot de titel met een jaar uit te stellen. Recentelijk bracht 343 Industries de eerste besloten multiplayerbèta voor Halo Infinite uit, die onder andere een Arena-modus met bots bevatte. Bij release wordt de multiplayer van Halo Infinite free-to-play, maar spelers moeten wel betalen voor de singleplayercampagne. Het spel verschijnt voor Windows, Xbox One, Xbox Series X en Xbox Series S.