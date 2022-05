343 Industries werkt met AMD aan raytracing voor Halo Infinite

Halo Infinite krijgt ergens na de release op 8 december een update waarmee raytracing wordt toegevoegd aan het spel. Ontwikkelaar 343 Industries werkt daarvoor samen met AMD. Wanneer de raytracingupdate uitkomt, is nog niet bekend.

343 Industries had eerder al aangegeven dat Halo Infinite geen raytracing zal hebben als de game verschijnt, maar dat dit later zal worden toegevoegd. Details daarover zijn nog niet bekendgemaakt, maar in een aankondiging met details over de pc-versie van de game, schrijft de ontwikkelaar dat er binnenkort meer informatie volgt.

Microsoft en 343 Industries hebben AMD aangewezen als 'officiële partner' van de pc-versie. Dat gaat gepaard met marketingactiviteiten zoals het uitbrengen van een speciale uitvoering van de Radeon RX 6900 XT-videokaart. De keuze voor AMD als partner ligt voor de hand, omdat Microsoft in zijn Xbox-consoles ook AMD-hardware gebruikt. Raytracing wordt specifiek genoemd in het bericht over de pc-versie, maar de AMD-hardware in de Xbox Series X en S heeft ook ondersteuning voor de techniek.

In een video toont Microsoft diverse features van de pc-versie van Halo Infinite. De ontwikkelaar heeft naar eigen zeggen veel werk gestopt in deze versie. Zo is er uitgebreide ondersteuning voor ultrabreedbeeldschermen, met onder andere de mogelijkheid om de hud meer naar het midden van het beeld te verplaatsen. Halo Infinite verschijnt op 8 december voor Xbox-consoles en Windows.