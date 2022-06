PlayStation 5 vertoont download-bug die alleen met fabrieksreset te verhelpen is

De PlayStation 5 heeft volgens meldingen van gebruikers een bug die het downloaden van games onmogelijk maakt en alleen te verhelpen is met een fabrieksreset. Sony heeft nog niet officieel gereageerd op de situatie, maar is wel op de hoogte.

Het euvel kan zich voordoen in twee vormen: een game kan vastzitten op 'queued for downloading' of op 'download error', aangegeven op de productpagina. In beide gevallen wijst de console de gebruiker naar het downloads-menu, waar vervolgens geen spoor van de game in kwestie te bekennen is. Een mogelijkheid om de download toch opnieuw te starten, is er niet, schrijft onder andere IGN.

De enige oplossing voor nu is een complete factory reset van de console, maar dat betekent dat gebruikers de initiële set-up van de spelcomputer opnieuw mogen doorlopen en het garandeert ook niet dat het probleem zich niet opnieuw gaat voordoen.

Sony's @AskPlayStation-account heeft al ondersteuningsaanvragen voor het probleem in behandeling genomen, dus het bedrijf is wel van de kwestie op de hoogte. Een officiële reactie of tijdlijn voor wanneer een patch uit gaat komen, is er momenteel niet.