Nioh en Nioh 2 komen op 5 februari in remastered-vorm naar PlayStation 5

De Dark Souls-achtige games Nioh en het vervolg Nioh 2 komen als remasters naar de PlayStation 5, compleet met alle dlc en ondersteuning voor 4k-resoluties en 120fps. Savegame-data kan overgezet worden van de PS4. De tweede game komt daarnaast ook naar Windows.

Het wordt niet helemaal duidelijk gemaakt of de games in zowel 4k-resolutie als met maximaal 120fps tegelijk zullen lopen. Wellicht dat spelers moeten kiezen tussen een kwaliteits- en prestatiemodus, zoals vaker het geval is bij de console-games van nu.

Spelers die Nioh 2 nu al voor de PS4 hebben, kunnen een gratis upgrade krijgen naar deze nieuwe PS5-versie. Eventuele dlc die ze hebben, is dan ook beschikbaar op de PS5. Eenzelfde upgrade-optie lijkt er niet te zijn voor de remaster van Nioh, aldus de Sony-blogpost.

De laatste dlc voor Nioh 2, Darkness in the Capital, komt op 17 december uit. Deze bevat naast nieuwe missies en bazen ook een nieuwe moeilijkheidsgraad. De remastered, complete editions komen allemaal op 5 februari volgend jaar uit. De prijzen zijn nog niet duidelijk, aangezien de remasters nog niet in de PS Store staan. Op 5 februari komt ook de Windows-versie uit, met ondersteuning voor ultrawide-resoluties, hdr, 144Hz en meer. Die kost 59,99 euro.