Electronic Arts en Koei Tecmo kondigen 'jaaggame' aan

Electronic Arts en Koei Tecmo gaan samen een nieuwe game uitgeven, waarin het jagen centraal staat. Het spel wordt gemaakt door Dynasty Warriors-studio Omega Force. Hoe de game er precies uit gaat zien en wanneer het moet uitkomen, is nog niet bekend.

In een gezamenlijke verklaring melden EA en Koei Tecmo dat de AAA-game 'de volgende grote jaaggame moet worden' en dat het niet is gebaseerd op een bestaande franchise. Wat de bedrijven precies bedoelen met de term 'jaaggame', is niet duidelijk.

De twee uitgevers maken verder niet veel details bekend, maar zeggen wel dat het spel zich afspeelt in het oude Japan. In het bericht is concept art te zien van een oud gebouw, waar een boom doorheen is gegroeid. Later deze maand komen EA en Koei Tecmo met meer nieuws over de game.

Koei Tecmo ontstond in 2009 na een fusie van Tecmo en Koei. Het bedrijf bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder Koei Tecmo Games. Die studio staat onder andere bekend om game-franchises als Nioh, Dynasty Warriors, Hyrule Warriors en Dead or Alive. In 2020 bracht de ontwikkelaar Hyrule Warriors: Age of Calamity uit in samenwerking met Nintendo.