Ontwikkelaar: Dead Space-remake bestaat uit één doorlopende scène

Gameontwikkelaar Motive Studios heeft nieuwe details vrijgegeven over de aankomende Dead Space-remake. Die game zal helemaal bestaan uit één doorlopende scène waardoor er geen cutscenes of laadschermen te zien zullen zijn.

Senior producer Philippe Ducharme geeft in een blogpost meer uitleg over hoe de ontwikkelingen van de Dead Space-remake vorderen. De man deelt mee dat er gekozen werd voor één doorlopend shot waardoor er een ‘onafgebroken’ gameplay-ervaring moet ontstaan tijdens het spelen van de game. De USG Ishimura, het ruimteschip waarin de game zich afspeelt, zal volgens Ducharme digitaal volledig aaneengesloten zijn. Spelers zullen het ruimteschip dus volledig kunnen aflopen, zonder dat ze cutscenes of laadschermen te zien krijgen. Dat is volgens de ontwikkelaar nieuw.

De ontwikkelaars deelden ook enkele grafische details mee. Zo zou het belichtingsysteem aanzienlijk verbeterd zijn en werden er details meegedeeld over verminkingen bij vijanden. Die zouden in de aankomende remake bloederiger weergegeven worden. Volgens de ontwikkelaars werden fans van bij het begin van het ontwikkelproces van de game betrokken. Er werd een adviesorgaan opgericht waar feedback en ideeën konden gegeven worden. Dat orgaan kwam elke zes weken samen om te overleggen met het ontwikkelteam.

Eerder dit jaar onthulde EA Games en Motive Studios nog dat Dead Space-remake op 27 januari zal verschijnen. De sci-fi survival-horrorgame wordt volledig heropgebouwd op de Frostbite-engine en verschijnt op Playstation 5, Xbox Series-consoles en pc. Dead Space verscheen in 2008. De game gaat over Isaac Clarke, die een ruimteschip moet repareren en op zoek is naar zijn partner Nicole, maar daarbij wordt tegengewerkt door monsterachtige aliens; de zogenaamde necromorphs. De originele game kwam uit voor de Xbox 360, PlayStation 3 en pc.