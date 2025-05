Brave-browser krijgt optie om cookie-banners automatisch te blokkeren

Versie 1.45 van de Brave-browser zal een optie bevatten om cookiebanners automatisch te weren. Volgens Brave zorgt deze aanpak ervoor dat gebruikers niet meer getrackt kunnen worden door een cookiebanner van een website.

Brave heeft ervoor gekozen om cookiebanners op websites niet meer te tonen of, als het mogelijk is, in hun geheel te blokkeren. Daarmee maakt de browser naar eigen zeggen een einde aan de overlays en banners die gebruikers te zien krijgen als ze de cookievoorkeuren op een website nog niet hebben ingesteld.

Volgens het ontwikkelteam van Brave hoeft er op deze manier ook niet meer gevreesd te worden dat een website de keuze van de gebruiker niet respecteert. Het zorgt er bovendien voor dat een browser niet hoeft te interageren met cookiewalls. Die kunnen volgens Brave immers aangewend worden om aan tracking te doen. De ontwikkelaar verwijst hiervoor naar een recent onderzoek. De functie wordt toegevoegd aan versie 1.45 van de browser die in oktober uitkomt. Gebruikers van de Nightly-build van Brave kunnen de functie nu al uittesten.