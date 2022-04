Sony opent in enkele landen bètatestprogramma voor PS5-systeemsoftware

Sony maakt het voor gebruikers van de PS5 mogelijk zich aan te melden voor een bètaprogramma waarmee vroege systeemsoftware voor de console kan worden getest. Het programma staat niet open voor gebruikers in de Benelux.

Dit is het eerste bètaprogramma voor PS5-systeemsoftware dat Sony opent. Het bedrijf vraagt gebruikers hieraan deel te nemen, zodat nieuwe consolefeatures getest kunnen worden voordat ze zullen verschijnen voordat 'de volgende grote systeemupdate later dit jaar' volgt. Nadere informatie over deze grote update die later dit jaar zou volgen, geeft Sony niet.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor het programma. Zij moeten minimaal achttien jaar oud zijn en zich bevinden in de Verenigde Staten, Canada, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk of Duitsland. Daarnaast moeten geïnteresseerden 'volledige en accurate feedback geven aan Sony Interactive Entertainment over het gebruik van de bètasoftware. Aanmelden betekent geen garantie op toelating.

De laatste grote PlayStation 5-systeemupdate stamt uit april en introduceerde onder meer de mogelijkheid om PS5-games over te hevelen van de interne opslag naar via USB aangesloten externe schijven. Ook kwam er een optie om hdr alleen in te schakelen bij games die het ondersteunen en verbeterde 120Hz-ondersteuning voor pc-monitoren die deze verversingssnelheid kunnen combineren met een 1080p-resolutie.