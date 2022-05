PS5 heeft optie om hdr alleen in te schakelen bij games die het ondersteunen

De PlayStation 5 heeft een nieuwe instelling gekregen waarmee gebruikers de console kunnen laten wisselen tussen een sdr- en hdr-weergave bij games en apps. Dit is om te voorkomen dat er toch een hdr-weergave wordt geforceerd als de content het niet ondersteunt.

Deze toevoeging is onderdeel van de grotere systeem-update voor de PS5 die sinds woensdag beschikbaar is. Onder meer hdr-expert Adam Fairclough meldt dat er een nieuwe instellingsoptie genaamd 'HDR On when supported' aanwezig is. Deze optie staat standaard uitgeschakeld en moet wel eerst worden aangezet in de instellingen van de console.

De website FlatpanelsHD toont de nieuwe opties onder het kopje HDR in het instellingsmenu. Gebruikers hebben nu twee opties: bij de instelling 'Altijd Aan' zal alles in hdr worden weergegeven, inclusief de interface en games die alleen in sdr zijn uitgebracht. Daarnaast kan nu dus ook worden gekozen om hdr-output uit te schakelen als er sprake is van een game of app die hdr niet ondersteunt, waarbij alleen een hdr-signaal naar de televisie wordt gestuurd als de content het ook ondersteunt.

Werkt goed bij games, minder bij apps

Volgens de website lijkt deze nieuwe optie goed te werken bij games, in ieder geval tijdens het opstarten van games. Dat is ook het moment waarop de televisie normaal gesproken meteen naar hdr schakelt als dat bij een game aan de orde is. Zo bleek een gebruikte televisie tijdens een eerste test games als Crash Bandicoot of WRC9 in sdr weer te geven, maar schakelde het scherm automatisch naar een hdr-modus zodra hdr-compatibele games als Astro's Playroom of Spider-Man werden opgestart.

Bij apps is de ervaring minder consistent, schrijft FlatpanelsHD. Zo bleken de Apple TV- en de Netflix-app nog altijd geforceerd alles in hdr weer te geven, waarbij dus ook sdr-content in een hdr-container wordt weergegeven. De Disney+-app bleek niet te werken bij de keuze voor de nieuwe hdr-instelling en ook bij YouTube zijn er problemen bij de hdr-weergave als als de optie 'HDR On when supported' is geselecteerd. Overigens is het specifiek bij Netflix niet ongebruikelijk dat een hdr-weergave wordt geforceerd. Dat is namelijk ook het geval bij de Xbox One en Xbox Series X/S.

Reactie op eerdere problemen

Waarschijnlijk is deze nieuwe hdr-instelling een reactie van Sony op de kritiek dat de PlayStation 5 sdr-games niet correct weergeeft. Volgens onder meer Digital Foundry konden met name in donkere of zwarte gedeeltes details wegvallen als hdr was uitgeschakeld in de PS5-instellingen. Het advies luidde dan ook om hdr ingeschakeld te laten in de instellingen van de PS5, omdat de weergave van een sdr-game in de hdr-container tot betere resultaten leidde. Dit is opvallend, omdat het weergeven van een sdr-game in een hdr-container logischerwijs tot mindere resultaten zou moeten leiden, terwijl de originele sdr-weergave juist beter eruit zou moeten zien. Wellicht zijn deze problemen door de nieuwe instelling verminderd of opgelost.

Deze issues hangen samen met het feit dat de PlayStation 5 tot nu toe bij het inschakelen van hdr in principe alles in hdr weergaf, en dus ook sdr-games. Daar komt nu dus de nieuwe instelling bij om dynamisch te schakelen tussen hdr en sdr. Bij de Xbox Series X werkt dit anders. Op deze console wordt de interface niet in hdr weergegeven en wordt alleen een hdr-signaal doorgestuurd naar de televisie als de content het ook ondersteunt. Sdr-games kunnen op de nieuwe Microsoft-console echter ook van een hdr-weergave worden voorzien. Dat gaat via de Auto HDR-functie, waarbij een algoritme wordt ingezet om op consoleniveau te berekenen hoe er meer variatie in de helderheid kan worden aangebracht en diepere kleuren kunnen worden bereikt. In de meeste gevallen leidt dit tot een verbetering die aan een native hdr-weergave doet denken.

Gebruikers lijken inmiddels aan te geven dat een ander, losstaand probleem van de PS5 in combinatie met Samsung-tv's met HDMI 2.1 nog altijd niet is opgelost. Dit probleem behelst de situatie dat een 4k120-weergave niet samengaat met hdr op Samsung-tv's als de Q90T, Q80T en de Q900R. Begin dit jaar liet Samsung via een moderator weten dat Sony met een oplossing voor dit issue komt, zodat bezitters van high-end Samsung-tv's weer kunnen rekenen op 4k-beelden met 120Hz in combinatie met hdr.