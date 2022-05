Securitybedrijf: 91 procent bait attacks afkomstig van Gmail-adressen

Securitybedrijf Barracuda Networks stelt dat 90 procent van bait attacks komen van Gmail-adressen. Dat stellen ze na een onderzoek waarin het bedrijf het mailverkeer van 10.500 bedrijven onderzocht. Ongeveer 35 procent daarvan ontving in september minstens één bait attack-mail.

Een bait attack is een soort phishingmail waarmee aanvallers nagaan of een e-mailadres in gebruik is voordat ze overgaan tot daadwerkelijke phishing. Ze doen dit door een mail te versturen met weinig of geen tekst in het tekstveld, terwijl het bericht ook ook geen links of schadelijke bijlagen bevat. Hierdoor worden de mails minder snel opgemerkt door spamfilters.

Volgens de onderzoekers gebruiken de kwaadwilligen vooral gratis maildiensten zoals die van Gmail, Outlook of Yahoo. Opvallend is daarbij dat meer dan 90 procent van de bait attacks afkomstig waren van een Gmail-mailadres. Dat komt volgens de onderzoekers omdat Gmail een goede, betrouwbare reputatie heeft. In hun rapport schrijven de onderzoekers dat bait attacks zo snel mogelijk verwijderd en niet geopend moeten worden.

Update, 18u15: 'bijlagen' aangepast naar 'schadelijke bijlagen'.