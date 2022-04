Cloudflare werkt aan tools voor e-mailbeveiliging

Cloudflare is bezig met het ontwikkelen van tools om e-mail-gerelateerde dreigingen tegen te gaan. Die functies moeten onder meer helpen tegen spoofing en phishing. De features komen zonder extra kosten beschikbaar voor Cloudflare-klanten.

Cloudflare kondigt een tweetal tools aan die klanten zouden moeten helpen bij hun e-mailgebruik. De eerste, genaamd Email Security DNS Wizard, is bedoeld om bedrijven beter te beschermen tegen phishing en spammails. Hiermee kunnen bedrijven volgens Cloudflare gemakkelijk dns-records voor functies als spf en dkim aanmaken, om zo te 'verzekeren' dat hun maildomein veilig is.

Het maken van deze dns-records moet voorkomen dat oplichters het e-maildomein kunnen spoofen en in andermans naam e-mailberichten kunnen versturen. Met deze tool belooft Cloudflare tevens te waarschuwen als er nog mogelijke gaten zitten in de e-mailbeveiliging van de gebruiker.

De andere tool, Email Routing, is bedoeld voor kleine bedrijven om via Cloudflare een custom e-maildomein aan te kunnen maken. De mails die naar e-mailadressen met deze domeinnaam worden verzonden, worden via de functie doorgestuurd naar de particuliere inbox van de gebruiker. Volgens Cloudflare zorgt deze tool ervoor dat kleine bedrijven die geen 'echt' zakelijk e-mailadres met een eigen e-maildomein hebben, toch professioneel kunnen overkomen richting klanten.

Cloudflare wil deze en meer onaangekondigde tools uitbrengen in één pakket dat gratis is voor Cloudflare-klanten. Wanneer het pakket uitkomt is niet bekend gemaakt, maar wel is het momenteel mogelijk voor klanten om zich op te geven voor een early access-versie.

Het bedrijf is ook bezig met het verbeteren van security op andere plekken van het internet. Zo probeert Cloudflare ervoor te zorgen dat captcha's vervangen worden door andere authenticatiemethoden, zoals fysieke beveiligingssleutels, omdat die volgens het bedrijf gebruiks- en privacyvriendelijker zijn.