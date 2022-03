Hot Wheels Unleashed is snelst verkopende game van Milestone

Ontwikkelaar Milestone maakt bekend dat Hot Wheels Unleashed meer dan een miljoen keer is verkocht. De game kwam op 30 september uit voor consoles en pc. Het is daarmee de snelst verkopende titel van de ontwikkelaar tot nu toe.

Milestone is een Italiaanse ontwikkelaar die met name bekend is van zijn motorracegames in de MotoGP-, Ride- en MXGP-series. Hot Wheels Unleashed is een arcaderacer gebaseerd op de gelijknamige speelgoedautootjes. Milestone maakte Hot Wheels Unleashed in samenwerking met Mattel. Dat is de speelgoedfabrikant die de Hot Wheels-rechten bezit.

Middels een persbericht laat Milestone weten dat Hot Wheels Unleashed de snelst verkopende game van de studio tot nu toe is, schrijft Gematsu. In zo'n drie maanden tijd zijn er een miljoen exemplaren van de game verkocht.

Hot Wheels Unleashed werd in 25 februari aangekondigd en kwam op 30 september uit. Volgens Milestone-ceo Luisa Bixio reageerden fans enthousiast op de aankondiging en kreeg de studio ook na de release veel positieve reacties. Hot Wheels Unleashed is beschikbaar voor de PlayStation 4 en 5, de Xbox One, Series X en S, de Nintendo Switch en voor pc's in de Epic Games Store en op Steam.