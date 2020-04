Apple iPhone SE (2020)

Het is een slechte tijd voor wie van kleine smartphones houdt. Toen Apple in 2007 zijn allereerste iPhone presenteerde, liet Steve Jobs trots zien dat zelfs met het grote scherm iedereen de telefoon met een enkele duim zou kunnen bedienen. De bediening met één hand was jarenlang een leidend principe bij het maken van iPhones. Zeven jaar later kwam er met de iPhone 6 Plus voor het eerst een iPhone die echt niet gemakkelijk met een enkele hand te bedienen is. En de iPhone 6 bleek ook een stuk groter dan zijn voorgangers.

Apple heeft daarnaast lang kleine telefoons aangeboden. Hoewel de iPhone 6 groter is, kon je toen nog altijd een 5s krijgen, voor wie wat kleiners wilde. In 2016 kwam daar de SE bij, die vervolgens nog een paar jaar in het assortiment bleef.

Er zijn genoeg redenen aan te wijzen waarom telefoons groter zijn geworden. Mensen willen grotere accu's, meer camera's en meer antennes voor beter bereik en meer snelheid op mobiele netwerken, wifi en bluetooth. Op een gegeven moment past het niet meer en moet je keuzes maken.

Na vier jaar is er weer een nieuwe SE, maar wie gehoopt had op een écht kleine telefoon, komt bedrogen uit. Terwijl de oude SE een 5s was met nieuwe componenten, is de nieuwe SE een iPhone 8 met nieuwe componenten. En de iPhone 8 was een nieuwe, glazen versie van het iPhone 6-ontwerp uit 2014. Groot is dus daadwerkelijk het nieuwe klein, want hoewel het destijds een grotere iPhone was, is het nu met afstand de kleinste nieuwe telefoon die we sinds een tijd hebben gezien.